Итоги недели: Дивиденды для Ахметова, рекордные цены на газ и проект бюджета-2022

Главные новости экономики за неделю 13 -17 сентября.

ФИНАНСЫ

Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2022 год

Кабмин утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Доходы госбюджета по сравнению с 2021 годом предложено увеличить на 161,7 млрд грн – до 1277,7 млрд грн, расходы – на 103,1 млрд грн, до 1 465,7 млрд грн.

При этом расходы на ремонт и строительство дорог запланированы в объеме 124,1 млрд грн и станут рекордными за последние годы. В то же время тенденция к стремительному повышению минимальной зарплаты прекратится – Кабмин запланировал только одно ее повышение на 200 гривен с октября 2022 года.

Еврокомиссия утвердила решение выделить Украине второй транш помощи на 600 миллионов евро

Еврокомиссия утвердила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут поступить на счет украинского правительства в конце октября.

Минфин повысил ставки по облигациям в гривне

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,17 млрд грн, существенно повысив ставки по гривневым облигациям сроком обращения до двух лет.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $20 миллионов за неделю

Национальный банк за период с 13 по 17 сентября выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн, что в 4 раза меньше, чем неделей ранее. Тем временем официальный курс гривни назначительно ослабился с 26,6782 грн/$ в начале недели до 26,7028 грн/$ по итогам торгов в пятницу.

Совет Нацбанка утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год

Совет Нацбанка утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год, подтвердив приверженность таргетированию целевого уровня инфляции в 5%. Впрочем в Офисе президента считают, что Нацбанк может пересмотреть цель по инфляции и коридор отклонения от нее.

20 банков могут нуждаться в докапитализации на 42 миллиарда в случае кризиса, – стресс-тест НБУ

Нацбанк обнародовал результаты стресс-тестирования 30 крупнейших банков: при неблагоприятном сценарии 20 из них потребуется докапитализация на 41,7 млрд грн. По базовому сценарию недостаточность капитала установлена для 10 банков на сумму 5,3 млрд грн.

Всемирный банк решил прекратить публиковать рейтинг Doing Business

Всемирный банк объявил о решении прекратить публикацию рейтинга Doing Business, пояснив это выявленными нарушениями при его составлении. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял о планах вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business.

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики оценило рост ВВП за семь месяцев в 2,1%

По оценке Минэкономики, рост ВВП Украины по итогам января-июля 2021 года ускорился до 2,1% с 1% в первом полугодии. При этом министерство указало ряд рисков для достижения запланированного в 2021 году показателя роста экономики в 4%.

ВЛАСТЬ

Кабмин обнародовал постановление о новых правилах карантина

Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан. Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.

Зеленский создал рабочую группу по "Северному потоку-2" после завершения его строительства

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений для нейтрализации рисков, связанных со строительством газопроводов в обход Украины, а также реализацией проекта "Северный поток-2", о завершении строительства которого "Газпром" объявил 10 сентября.

Минэкономики сменило задержанного за растрату главу Государственной зерновой корпорации

Минэкономики назначило и.о. главы АО "ГПЗКУ" Василия Коваленко вместо Андрея Власенко, которого Нацполиция обвинила в растрате имущества госкомпании на $57 млн. Коваленко до последнего времени был заместителем Власенко, который остается работать в ГПЗКУ на должности замглавы.

Кабмин исключил пять облэнерго из списка "большой приватизации" по поручению Зеленского

Кабинет министров исключил из перечня объектов "большой приватизации" "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго". Соответствующее решение СНБО ранее ввел в действие своим указом президент Владимир Зеленский.

Кабмин установил доплаты пенсионерам старше 70 лет, но с октября 2022 года

Кабинет министров установил дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн пенсионерам в возрасте 70-75 лет, однако выплачивать их начнут только с октября 2022 года, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Фонд соцстрахования пояснил задержки при выплате больничных нехваткой средств

Фонд социального страхования оценил нехватку средств на выплату пособий и страховых выплат по итогам августа в 2,3 млрд грн, что приводит к их задержкам. Дефицит вызван прежде всего увеличением объема выплат больничных из-за пандемии COVID-19.

Долг Минобороны перед военными достиг 1,5 миллиарда

Задолженность по обязательным выплатам перед военнослужащим составляет 1,47 млрд грн, сообщили в Офисе омбудсмена. Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим в зоне проведения ООС.

В Минобороны долг признают, отмечая, что для его погашения нужно внести изменения в госбюджет.

Украина вводет пошлины на цемент из Турции

ММКТ по требованию украинских производителей ввела сроком на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт в Украину цемента из Турции в размере от 32,64% до 50,54%.

Турецкие производители – единственные импортеры цемента в Украину с долей рынка до 5%, что позволяло сдерживать рост цен производителей.

Украина ввела специальную пошлину на импорт проводов

ММКТ по требованию украинских производителей ввела сроком на три года спецпошлину на импорт в Украину проводов в размере 21,2-23,5%. По оценке бизнес-ассоциаций, введение пошлин негативно отобразится на развитии отрасли телекоммуникаций, в частности, на расширении покрытия мобильных операторов.

ЭНЕРГЕТИКА

Цены на газ в Европе взлетели до $964 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума – цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигала 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров. К концу недели цены отступили до уровня около $800 за тыс. куб. м.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы на фоне отказа российского "Газпрома" увеличивать поставки газа в надежде на дальнейший рост цен и ускорение запуска "Северного потока-2".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Газ в Європі б'є рекорди. Що це означає для України?

Кабмин передал "Донецкоблгаз" Курченко в управление "Нафтогаза"

Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", собственников которого связывают со сбежавшим в Россию бизнесменом Сергеем Курченко. "Нафтогазу" уже принадлежит 38% акций этой компании, которую в последние годы обвиняли в масштабных махинациях.

"Укргидроэнерго" одолжило $211 миллионов для установки батарей и солнечных станций

"Укргидроэнерго" подписало кредитные договоры на общую сумму $211 млн для финансирования проекта по установке систем накопления энергии на территории пяти гидроэлектростанций (ГЭС). Реализация проекта запланирована до 2024 года.

"Энергоатом" заявил об аресте счетов из-за долга на 127 миллионов

НАЭК "Энергоатом" заявил о блокировании счетов предприятия и попытке принудительного списания средств на сумму более 127 млн грн в рамках взыскания задолженности перед ЧАО "Укрэлектроват". В госкомпании называют этот долг искусственным и призывают власти вмешаться в ситуацию.

Нацкомиссия повысила коммерческие тарифы на тепло для "Киевтеплоэнерго" и еще 7 компаний

НКРЭКУ повысила тарифы 8 крупных теплогенерирующих компаний на производство тепла для промышленных потребителей, бюджетных учреждений и религиозных организаций до 80%. При этом тарифы на тепло для населения повышены несущественно и практически остались на прежних уровнях.

ТРАНСПОРТ

Строительство аэродрома в Днепре подорожало на 1,7 миллиарда после смены подрядчика

Победителем повторного тендера на строительство аэродрома в Днепре стала компания "Онур" с предложением в 5,64 млрд грн при ожидаемой стоимости работ 5,7 млрд грн. Ранее Мининфраструктуры расторгло договор с предыдущим подрядчиком, который обязался выполнить эти работы за 3,95 млрд грн.

"Укртранснафта" готова возобновить поставки дизтоплива по трубопроводу окружения Медведчука

"Укртранснафта" получила все необходимые документы для возобновления работы арестованного участка нефтепродуктопровода, который принадлежит структурам окружения Виктора Медведчука. По данным СМИ, "Укртранснафта" еще в августе подписала контракт с новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину.

Кабмин официально назначил нового главу "Укравтодора"

Кабинет министров официально назначил Евгения Кузькина председателем "Укравтодора". Он был первым заместителем бывшего главы ведомства Александра Кубракова и до последнего времени возглавлял его в статусе исполняющего обязанности руководителя.

Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо

Минэкономики обновило данные, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС. По сравнению с началом сентября максимальная цена на бензин увеличилась на 67 копеек – до 31,61 грн/л, на дизтопливо – на 63 копейки, до 29,32 грн/л.

Крупнейшие сети АЗС уже отреагировали на это решение ростом цен на "непремиальные" сорта топлива.

Растаможить автомобиль можно будет с помощью приложения "Дія"

Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по таможенному оформлению транспортных средств с помощью приложения "Дія". Ожидается, что после запуска этой функции легковые автомобили можно будет растаможить полностью дистанционно.

КОРПОРАЦИИ

Металлургические предприятия Ахметова выплатят 27 миллиардов дивидендов

Пять металлургических предприятий, которые входят в "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, приняли решения о выплате дивидендов акционерам на общую сумму 26,7 млрд грн.

Фонд госимущества отменил продажу железнодорожного комплекса фирме Кропачева за 300 миллионов

ФГИ отказался подписывать договор продажи комплекса промышленного ж/д транспорта ГОАО "Димитровуглевантажтранс" с компанией "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева, предложившей за актив на аукционе 301 млн грн, указав причиной отсутствие справки из публичного реестра.

Госэкоинспекция оштрафовала "ArcelorMittal Кривой Рог" на 450 миллионов

Госэкоинспекция начислила ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" 456,7 млн грн ущерба экологии за нарушения при размещении хранилищ шлама. В компании назвали такие действия инспекторов давлением на бизнес и пообещали оспорить доначисление в суде.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ разоблачила коррупционную схему при закупках ноутбуков для учителей на 300 миллионов

СБУ сообщила о выявлении коррупционного сговора во время проведения тендеров на покупку ноутбуков для учителей на общую сумму 980 млн грн. По данным следствия, организаторы схемы выдавали себя за представителей правительства, а сумма убытков могла составить 300 млн грн.