Корпорация US Steel построит новый металлургический комбинат за $3 миллиарда

Американская сталелитейная корпорация United States Steel Corp. (US Steel) планирует начать возведение нового металлургического комбината в США стоимостью $3 млрд в 2022 году.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

Новый завод мощностью 3 млн тон листовой стали в год позволит увеличить производство US Steel этой продукции на 20% и поможет решить проблему низкого предложения стали в стране.

Как ожидается, строительство завода начнется в течение первого полугодия 2022 года, а запуск в эксплуатацию произойдет в 2024. На новом комбинате продукция будет производиться с использованием технологии выплавки стали, позволяющей сократить выбросы углекислого газа в атмосферу - из плавильного лома в электрических печах.

Место для возведения комбината пока не было определено, но компания рассматривает территории в Алабаме и Арканзасе, где у US Steel уже есть металлургические заводы, использующие аналогичную технологию производства.

Решение о строительстве нового комбината принято ввиду уверенности U.S. Steel в том, что спрос на сталь останется высоким в течение продолжительного периода времени, что также влияет на рост цен, пишет The Wall Street Journal. Спотовая цена листовой стали на данный момент составляет около $2 тыс. за тонну по сравнению с $500 за тону летом 2020 года, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Повышение цен на сталь и рост прибыли U.S. Steel позволили компании с начала текущего года сократить долг примерно на $2,7 млрд после долгих лет неудовлетворительного финансового положения, причиной которого были низкие цены и высокие затраты на содержание старых комбинатов.

Котировки акций US Steel снижаются на 6,4% в ходе торгов на бирже в Нью-Йорке в пятницу. С начала текущего года рыночная капитализация компании выросла на 42%, до $7 млрд.