Из "ресурсного" законопроекта Кабмина исключили введение акциза на электроэнергию по "зеленому тарифу"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении ресурсный законопроект №5600.

Об этом сообщил замглавы комитета нардеп ("Голос") Ярослав Железняк на канале Telegram.

"После практически 25-ти часов заседаний налоговый комитет Рады проголосовал ко второму чтению №5600. За 22, воздержались четверо", – отметил он.

Также ранее Железняк уточнил, что комитет убрал из законопроекта норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию.

"Из №5600 убрали норму про акциз зеленой энергетики. Комитет поддержал практически единогласно", – написал он в Facebook.

Кроме того, по словам народного депутата Нины Южаниной, на комитете предложили поддержать увеличение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%, что должно обеспечить дополнительные 100 млн грн поступлений в бюджет.

"Пересмотрели ставки рентной платы на железную, марганцевую руду по шкале, которая была предусмотрена в законопроекте. Они такими же и останутся, минус расходы на логистику (доставку, перевозку, транспортировку). По факту уменьшили - потери бюджета составят более 2 млрд грн от сегодняшних доходов (планировалось +4 млрд грн). Так законопроект стал не деолигархичным, как анонсировалось. Что и требовалось доказать", – написала она в Facebook.

Таже она добавила, что нардепы также поддержал повышение ставки экологического налога за размещение отходов независимо от класса и уровня их опасности на 10%.

"Также во избежание проблем с расчетами проголосовали за уменьшение финансового результата до налогообложения у производителя на сумму неполученных расчетов от покупателя электроэнергии из возобновляемых источников. Эта норма будет действовать с 1 января 2022 до 1 января 2024-го", – сказала она.

Кроме того, комитет предлагает поддержать поправку, которая исключает производителей мяса птицы из упрощенной системы налогообложения. "Для них, за исключения производителей курятины, будет предусмотрено льготы по уплате налога на прибыль на пять лет", – сказала Южанина.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Подробнее о предложениях читайте в материале БизнесЦензора: Рада підтримала "ресурсний законопроєкт". Наскільки можуть вирости податки для бізнесу