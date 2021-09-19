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Одесский припортовый завод приостановил работу на фоне рекордных цен на газ

Одесский припортовый завод приостановил работу на фоне рекордных цен на газ

Одесский припортовый завод снова останавливается.

Об этом заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook. 

"Одесский припортовый завод останавливается. Тот факт, что "окно возможностей" для стабилзации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно, а учитывая что с 2004 года власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода худшее за последние годы", – написал Щуриков.

Среди причин произошедшего он назвал "умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца". 

При этом основным сырьем для предприятия является природный газ, цена которого взлетела в последнее время до рекордного уровня.

Как сообщалось, в июле АО "ОПЗ" выбрало победителем конкурса на поставки газа на давальческих условиях малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE. Ltd. Компания имеет уставный капитал в $10 тыс. и специализируется на фрахтовании суден, барж и катеров с экипажем.

Сингапурская компания должна была сменить в этой роли ООО "Агро Газ Трейдинг", которое поставляло давальческий газ для ОПЗ с лета 2019 года, однако 5 августа Хозяйственный суд Одесской области по заявлению "Агро Газ Трейдинг" запретил ОПЗ заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с новым поставщиком. Однако уже 9 сентября тот же суд свой запрет снял. При этом, как следует из метариалов дела, действующий договор на поставку газа между ОПЗ и "Агро Газ Трейдингом" истекает только 31 октября 2021 года.

Напомним, ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1,18 млрд грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3% - до 1,26 млрд грн.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.

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Джерело:  Facebook
завод (735) ОПЗ (376)


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