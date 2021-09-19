Одесский припортовый завод приостановил работу на фоне рекордных цен на газ

Одесский припортовый завод снова останавливается.

Об этом заявил первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков в Facebook.

"Одесский припортовый завод останавливается. Тот факт, что "окно возможностей" для стабилзации завода закрылось. Каждая новая власть делает одинаковые ошибки, пытаясь выдавить из завода все, что возможно, а учитывая что с 2004 года власть только деградирует, то сегодняшнее техническое состояние завода худшее за последние годы", – написал Щуриков.

Среди причин произошедшего он назвал "умышленные и системные манипуляции с конкурсами по отбору давальца".

При этом основным сырьем для предприятия является природный газ, цена которого взлетела в последнее время до рекордного уровня.

Как сообщалось, в июле АО "ОПЗ" выбрало победителем конкурса на поставки газа на давальческих условиях малоизвестную сингапурскую компанию Dachex Shipping PTE. Ltd. Компания имеет уставный капитал в $10 тыс. и специализируется на фрахтовании суден, барж и катеров с экипажем.

Сингапурская компания должна была сменить в этой роли ООО "Агро Газ Трейдинг", которое поставляло давальческий газ для ОПЗ с лета 2019 года, однако 5 августа Хозяйственный суд Одесской области по заявлению "Агро Газ Трейдинг" запретил ОПЗ заключать договор на переработку давальческого сырья и предоставление услуг по отгрузке готовой продукции с новым поставщиком. Однако уже 9 сентября тот же суд свой запрет снял. При этом, как следует из метариалов дела, действующий договор на поставку газа между ОПЗ и "Агро Газ Трейдингом" истекает только 31 октября 2021 года.

Напомним, ОПЗ в январе-июне 2021 года получил чистую прибыль 434,01 млн грн против чистого убытка 1,18 млрд грн за аналогичный период 2020 года. Его выручка увеличилась на 22,3% - до 1,26 млрд грн.

ПАО "Одесский припортовый завод" выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% - ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам - 0,4312%.