Объемы внутренних авиаперевозок за лето выросли на 3% по сравнению с докарантинным периодом, – Мининфраструктуры

Количество авиарейсов над Украиной в августе 2021 года достигло 76% показателей августа 2019 года, аналогичный общеевропейский показатель составляет 71%.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры в Facebook.

Как сообщается, объемы внутренних перевозок за лето 2021 выросли на 3% по сравнению с летом 2019 года.

"В августе этого года количество рейсов над Украиной достигло 76% от показателей августа 2019 года. Аналогичный общеевропейский показатель - 71%, поэтому Украина здесь имеет даже более позитивную динамику. Отдельный фокус - на увеличении перелетов внутри страны. Мы уже наблюдаем тенденцию роста для внутренних авиарейсов. Важным толчком для развития сообщения внутри страны является развитие сети региональных аэропортов, а в перспективе - создание Национального авиаперевозчика", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Трафик за три летних месяца 2021 года составляет 230% от объемов аналогичного периода 2020 года. Количество перелетов увеличивалась ежемесячно и совокупно за лето достигло 77 113 рейсов.

В августе 2021 года в украинском авиапространстве было осуществлено 29 048 рейсов. Из них украинские авиакомпании выполнили 10 505 полетов (на 10,2% меньше по сравнению с августом докризисного 2019 года), иностранные авиакомпании - 18 543 полета (меньше на 30,1%). Доля рейсов, совершенных в аэропорту "Борисполь", - 34%.

Структура полетов по типам: внутренние полеты - 3 516 рейсов (+17,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), международные полеты - 14 595 рейсов (-12,3%), транзитные полеты - 10 937 рейсов (41,2%).

Динамика количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году: июль - 26 952 рейса, июнь - 21 113 рейсов, май - 16 986 рейсов, апрель - 13 661 рейс, март - 12 160 рейсов, февраль - 8 758 рейсов, январь - 9 842 рейса.