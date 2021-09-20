Цены на газ в Европе снова выросли до $850 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что на прошлой неделе торги завершились на уровне $788.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде. До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%.

В понедельник на европейских платформах бронирования пройдут аукционы на прокачку газа на октябрь – на все мощности газопровода "Ямал-Европа" (проходит в Германию через Белоруссию и Польшу), а также на дополнительные транзитные мощности через Украину. Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке.

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По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.