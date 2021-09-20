Рада уже завтра приступит к рассмотрению проекта госбюджета на 2022 год, – Разумков

Верховная Рада планирует рассмотреть проект закона №6000 "О государственном бюджете на 2022 год" на пленарном заседании во вторник, 21 сентября.

Об этом во время заседания согласительного совета сообщил глава ВР Дмитрий Разумков, передает Укринформ.

"Во вторник планируется рассмотрение проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год". Хотел бы поблагодарить Кабмин – они вовремя, согласно законодательству, 15 сентября, внесли этот законопроект в Верховную Раду", – отметил он.

Также спикер парламента выразил надежду, что "нардепы смогут также вовремя рассмотреть эти важные для государства вопросы".

Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября утвердил и внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год", предполагающий доходы бюджета в сумме 1267,39 млрд грн, расходы – 1441,94 млрд грн, дефицит – 188 млрд грн.