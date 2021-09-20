Спрос на металлопрокат в Украине вырос с начала года на 20%, – "Укрметаллургпром"

Украинские предприятия в январе-августе текущего года нарастили потребление металлопроката на 20,07% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,5 млн тонн.

Согласно данным "Укрметаллургпрома", за этот период импортировано 712,9 тыс. тонн, или 20,32% внутреннего рынка потребления металлопроката, передает Интерфакс-Украина,

"В январе-августе 2021 года емкость внутреннего рынка составила 3507,9 тыс. тонн металлопроката, из них 712,9 тыс. тонн, или 20,32%, приходится на импорт. В январе-августе 2020 года емкость внутреннего рынка была 2921,6 тыс. тонн, из них 762,6 тыс. тон, или 26,10%, импортировано. Таким образом, за восемь месяцев 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката относительно января-августа 2020 года на 20,07% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,78%", – говорится в сообщении.

При этом структура импорта в январе-августе 2021 года характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (55,16% и 42,68% соответственно). В аналогичном периоде 2020 года доминирование плоского проката над сортовым было практически соизмеримым с 2021 годом (соответственно 56,05% и 42,67%).

По данным "Укрметаллургпрома", в январе-августе 2021 года украинские метпредприятия произвели 13 млн тонн металлопроката (106,0% к январю-августу 2020 года), из них, по информации ООО "В.С.К. груп", экспортировано порядка 10,22 млн тонн, или 78,5%. За этот период доля экспорта составила 82,4% (10,12 млн тонн при общем производстве металлопроката 12,28 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за восемь месяцев 2021 года пришлось 46,55%, что ниже показателя аналогичного периода 2020 года (50,44%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках заметно выше показателя января-августа 2020 года (37,04% и 32,13% соответственно). Доля сортового проката в экспортных поставках за этот период несколько уступает показателю аналогичного периода прошлого года (16,41% в 2021 г. против 17,43%).

По данным "В.С.К. груп", основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-августе 2021 года являются страны Европейского Союза (35,7%), прочие страны Европы (20,9%) и страны NAFTA (10,2%).

Среди металлургических импортеров за восемь месяцев 2021 года первое место занимает СНГ (36,9%), на втором - ЕС-27 (21,8%), на третьем - страны Азии (20,5%).

Как сообщалось, украинские предприятия в 2020 году увеличили потребление металлопроката на 4,4% по сравнению с 2019 годом - до 4 млн 903,9 тыс. тонн. Было импортировано 1 млн 227,9 тыс. тонн, или 25,4% внутреннего рынка потребления металлопроката.