"Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь

"Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".

Об этом свидетельствуют итоги аукционов бронирования на октябрь, передает Интерфакс

Отмечается,что итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовм рынке.

"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам (раньше на аукцион выставлялся только один). На газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки) и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

На сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки на ГИС "Суджа", из которых были забронированы лишь 650 тыс. куб. м в сутки.

В то же время, "Газпром" забронировал на октябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31,4 млн куб. м в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе. "Газпром" пока не делал дальнейших бронирований на год и на квартал вперед на уже состоявшихся аукционах, отмечая, что в наличии остаются краткосрочные инструменты бронирования.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 сентября, цены на газ в Европе снова поползли вверх. Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром достигла 70,57 евро за МВт.ч, или $855 за тысячу кубометров. то есть за выходные газ подорожал на более, чем $60.

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По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.