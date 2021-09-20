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Цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в октябре (обновлено)

Цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров на фоне отказа

Спотовые цены на газ пошли в рост после оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

Сначала, согласно данным биржи, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала 73,93 евро за МВт.ч, или $895 за тысячу кубометров. Однако позже достигла 75,3 евро за МВт.ч, или $912 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, накануне "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

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По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома". У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7923) Газпром (2554) Європа (578) ціни (3440)


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Животворящий "Северный помёт-2" в действии.
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20.09.2021 14:35 Відповісти
СУПЕР ,МЕРКЕЛЬ ЗАРОБИТЬ ДОБАВКУ ДО ПЕНСІЇ.
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20.09.2021 16:38 Відповісти
От Іспанія. Зовсім не використовує російського газу. Є свій та з Алжиру. 24% енергі з атомної, і 22-23% з вітрових турбін. А населення більше ніж в Україні.
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20.09.2021 15:51 Відповісти
Ну не совсем так, трубопроводный не покупает, похоже слишком дорогая транспортировка а СПГ берет, в 2020 Россия была на 2 месте после США.
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20.09.2021 15:58 Відповісти
а автогаз по чем?
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20.09.2021 16:59 Відповісти
Главное Газпром выполняет контрактные обязательства по транзиту. А бизнес на крови там или нет это для экзальтированного пипла.
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20.09.2021 19:09 Відповісти
"Скажите, где находится нофелет?А вы меня уже об этом спрашивали. Давно. Я еще в школе училась.

Теперь, Паша, слушайся меня и жизнь повернётся к тебе улыбающейся стороной. Только не смотри так, как будто тебе все люди должны деньги и не отдают. А смотри так, будто ты сюрприз для всех. Весь. С ног до головы. Ну! Улыбайся! Пусть лёгкая улыбка счастливого человека всегда играет на твоих устах."

Из к/ф "Где находится нофелет"

Никто не пробовал эту ситуацию обговорить именно там, где он находится , не опуская условия физической объективной реальности к какому-то немому и глухому комедийному сериалу.

Бред, плятт, какой-то.
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20.09.2021 22:17 Відповісти

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