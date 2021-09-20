Цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров на фоне отказа "Газпрома" от увеличения транзита через Украину в октябре (обновлено)

Спотовые цены на газ пошли в рост после оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

Сначала, согласно данным биржи, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала 73,93 евро за МВт.ч, или $895 за тысячу кубометров. Однако позже достигла 75,3 евро за МВт.ч, или $912 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при его ограниченном поступлении по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, накануне "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

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По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома". У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.