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Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни

Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", бенефициарами которой указаны дочери беглого экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского – Анна и Карина Злочевские, сконцентрировать более 50% в частном предприятии "ТД Атланта Плюс".

Соответствующее разрешение АМКУ предоставил на заседании 17 сентября, передает Интерфакс-Украина.

По данным "Геоинформ Украина", "ТД Атланта Плюс" владеет специальным разрешением на недропользование на Загоривской нефтегазовой площади в Волынской области площадью 77 кв. м.

ЧП "ТД Атланта Плюс" приобрело спецразрешение на геологическое изучение этой нефтегазовой площади и ее разработку в декабре 2015 года за 475 тыс. грн.

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Как сообщалось, после объявления в розыск Николай Злочевский переоформил бизнес в Украине на дочерей. Ранее нефтегазовый бизнес Злочевского был объединен в группу Burisma, которая добывает около 1 млрд куб. м газа в год.

Уже после этого АМКУ предоставил разрешение ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" Анны и Карины Злочевских сконцентрировать более 50% ООО "Техногазиндустрия", которое  владеет тремя специальными разрешениями на недропользование на Осколоновскую, Кряковскую и Восточновергунскую нефтегазовые площади в Луганской области. 

Напомним, в августе 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Перед этим он был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

Злочевский при президентстве Януковича занимал должность министра экологии с 9 декабря 2010 года до 20 апреля 2012 года. С 20 апреля 2012 года до 26 февраля 2014 года был заместителем секретаря Совета нацобороны и безопасности Украины.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Злочевський Микола (120) купівля (1326) Антимонопольний комітет (1448)


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Топ коментарі
+5
Оформляешь бизнес на детей и продолжаешь им рулить и плевать что ты в бегах.
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20.09.2021 16:28
+3
А зачем нам антимонопольный комитет, если ермак все решает???
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20.09.2021 20:50
+2
ПДРЫ !!!
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20.09.2021 17:59
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значит, не такой он уж и беглый)

зы..ох и рожа..а-ля 90-е....
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20.09.2021 16:20 Відповісти
Оформляешь бизнес на детей и продолжаешь им рулить и плевать что ты в бегах.
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20.09.2021 16:28 Відповісти
ПДРЫ !!!
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20.09.2021 17:59 Відповісти
А зачем нам антимонопольный комитет, если ермак все решает???
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20.09.2021 20:50 Відповісти
Какаяразніца хто зі "своїх людей" вирішив питання?

Керівниця АМКУ- піщанская, подружка зЕЛенки.
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21.09.2021 00:24 Відповісти
Коля хороший парень,- сказав Порошенко.
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20.09.2021 22:07 Відповісти
а хантер. так вообще самый лучший, сын божий.
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21.09.2021 00:24 Відповісти
онищенко зуб дає, що Порох так і сказав.
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21.09.2021 00:27 Відповісти
В 15 году за 20 тысч долларов ? А сколько кому ещё в карман отвалил
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21.09.2021 00:15 Відповісти
Такое впечатление что весь эфир в Украине заполонили морды злочевских. Одно и тоже у всех выражение морды-лица, - холеное, наглое, хитрое, хищное с недельной щетиной. И что интересно, такие морды не только у олигархов-воров но и у их прислуги - продажных представителей СМИ и так называемых политэкспертов, судей , госслужащих и т. д. по списку.
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21.09.2021 11:14 Відповісти

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