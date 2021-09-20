Семья беглого Злочевского покупает еще один участок для добычи газа на Волыни

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Промышленная компания "Газвыдобування", бенефициарами которой указаны дочери беглого экс-министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского – Анна и Карина Злочевские, сконцентрировать более 50% в частном предприятии "ТД Атланта Плюс".

Соответствующее разрешение АМКУ предоставил на заседании 17 сентября, передает Интерфакс-Украина.

По данным "Геоинформ Украина", "ТД Атланта Плюс" владеет специальным разрешением на недропользование на Загоривской нефтегазовой площади в Волынской области площадью 77 кв. м.

ЧП "ТД Атланта Плюс" приобрело спецразрешение на геологическое изучение этой нефтегазовой площади и ее разработку в декабре 2015 года за 475 тыс. грн.

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Как сообщалось, после объявления в розыск Николай Злочевский переоформил бизнес в Украине на дочерей. Ранее нефтегазовый бизнес Злочевского был объединен в группу Burisma, которая добывает около 1 млрд куб. м газа в год.

Уже после этого АМКУ предоставил разрешение ООО "Промышленная компания "Газвыдобування" Анны и Карины Злочевских сконцентрировать более 50% ООО "Техногазиндустрия", которое владеет тремя специальными разрешениями на недропользование на Осколоновскую, Кряковскую и Восточновергунскую нефтегазовые площади в Луганской области.

Напомним, в августе 2020 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Перед этим он был объявлен в розыск в уголовном производстве НАБУ о попытке дачи взятки главе САП Назару Холодницкому.

Напомним, 12 июня НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог внесли через несколько дней и он вышел на свободу. За Мазурову 120 млн грн залога внесли 16 июля.

Злочевский при президентстве Януковича занимал должность министра экологии с 9 декабря 2010 года до 20 апреля 2012 года. С 20 апреля 2012 года до 26 февраля 2014 года был заместителем секретаря Совета нацобороны и безопасности Украины.