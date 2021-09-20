Операторы системы передачи электроэнергии выполнили подготовку к зиме на 51%, – Госэнергонадзор

Операторы системы передачи электроэнергии (ОСР, бывшие облэнерго) выполнили всего 51% из 3967 предусмотренных мероприятий, необходимых для обеспечения потребителей бесперебойными поставками качественной электроэнергией в холодный период 2021-22 годов.

Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции энергетического надзора Украины по итогам анализа готовности объектов электроэнергетики операторов системы распределения к работе в осенне-зимний период 2021/2022 года.

"По результатам анализа выполнения OCP мер, необходимых для работы энергетической инфраструктуры в в осенне-зимний период и безопасного снабжения электрической энергией, инспекторами Госэнергонадзора выяснено, что ОСР выполнено лишь 51% из предусмотренных 3 967 мер", - сказано в сообщении.

В частности, АО "Харьковоблэнерго" не в полном объеме выполнило планы капитальных ремонтов и не предоставило графики ограничения электроэнергии в пункты оперативно-диспетчерских групп районов электрических сетей (ОДГ РЭС).

Также не в полном объеме выполнило планы капитальных и текущих ремонтов АО "Черниговоблэнерго".

В то же время в ПАО "Черкассыоблэнерго" были выявлены отставания в планах по техническому обслуживанию электрических сетей и устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики. Также компания не укомплектовала в полном объеме аварийный запас оборудования и материалов для восстановления электрических сетей напряжением 0,38-150 кВ.

В свою очередь претензия Госэнергонадзора к АО "Донецкие электросети" состоит в недоведении до потребителей объемов противоаварийных графиков и автоматической частотной разгрузки (АЧР).

В обнародованном списке инспекции также значится АО "Херсоноблэнерго" - компания не в полном объеме выполнила планы капитального ремонта на подстанциях ПС 150 кВ и 35 кВ, график проверок релейной защиты РЗА, замену силового трансформатора на ПС 35/6 кВ "Консервная" и замену аварийных опор, - работы были начаты, но не завершены.

Кроме того, по результатам проведенных плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в январе-августе территориальными управлениями инспекции в 17 ОСР было выявлено 7914 нарушений требований нормативно-правовых актов в части организации и технического состояния объектов электроэнергетики.

"Больше всего нарушений было выявлено в АО "Винницаоблэнерго" (1139) и АО "Хмельницкоблэнерго" (1106)", - отметили в Госэнергонадзоре.

Также по результатам участия представителей территориальных органов инспекции в комиссиях по расследованию технологических нарушений в январе-августе выяснено, что 27 технологических нарушений в ряде ОСР произошли вследствие неудовлетворительного технического обслуживания и ошибочных действий персонала.

Еще одним направлением оценки готовности ОСР к работе в ОЗП является расчистка трасс воздушных линий электропередачи.

"По результатам анализа полноты и качества расчистки трасс воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4-110 (150) кВ за первое полугодие 2021 года из запланированных объемов в 29,5 тыс. км ОСР было расчищено 27,7 тыс. км (93,6%)", - сказано в сообщении.

Также Госэнергонадзор по состоянию на 1 сентября выявил 1 939 поврежденных кабельных линий напряжением 0,4 кВ, 10 (6) кВ и 35 кВ, находящихся на балансе и техническом обслуживании ОСР. Больше всего поврежденных КЛ было обнаружено в ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" - 312.