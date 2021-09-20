"Укргаздобыча" не смогла отсудить у Кабмина 102 миллиарда компенсации за газ для населения

Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укргаздобычи" к Кабмину (в деле №640/18067/18) о признании противоправным и недействительным постановление №187 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" и взыскании с Кабинета министров в пользу "Укргаздобыча" убытков в виде упущенной выгоды в сумме 45,36 млрд грн.

Согласно судебным материалам, основным аргументом для обращения "Укргаздобычи" ("дочка" "Нафтогаза") в суд послужило бездействие правительства, которое, по оценкам госкомпании, заключалось в непризнании источника финансирования и порядка определения компенсации субъектам рынка природного газа, на которых возлагались специальные обязанности (по обеспечению населения газом по ценам ниже рыночных), передает Finbalance.

Окружной админсуд Киева указал, что обжалуемое "Укргаздобычей" постановление утратило силу на основании постановления Кабинета министров №867 от 19 октября 2018 года.

Кроме того, в контексте требований "Укргаздобычи" о взыскании с Кабмина убытков в виде упущенной выгоды суд отметил следующее:

"Возмещение убытков (упущенной выгоды) является видом гражданско-правовой ответственности, для применения которой требуется наличие всех элементов состава гражданского правонарушения, а именно: противоправного поведения, действия или бездействия, отрицательного результата такого поведения (ущерба), причинной связи между противоправным поведением и убытками, вины правонарушителя. При отсутствии хотя бы одного из этих элементов гражданско-правовая ответственность не наступает".

"Несмотря на то, что неполученная прибыль - это результат, который не наступил, требования о возмещении убытков в виде упущенной выгоды должны быть надлежащим образом обоснованы, подтверждены конкретными подсчетами и доказательствами в подтверждение реальной возможности получения соответствующих доходов. Однако истцом не доказано надлежащими и допустимыми доказательствами реальность намерений и возможность получения заявленной в иске суммы как прибыли, не доказана причинно-следственная связь получения материального ущерба (упущенной выгоды) с противоправным деянием ответчика, следовательно не подтверждено наличие понесенных убытков, их размер и есть ли указанные убытки упущенной выгодой. Следовательно, такие требования являются безосновательными и удовлетворению не подлежат", - добавили в суде.

Ранее, 11 июня 2020 года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск "Укргаздобычи" к Кабмину в еще одном деле - №910/13174/18 - о взыскании 56,8 млрд грн.

Свои исковые требования госпредприятие опять же мотивировало тем, что правительство, возложив спецобязательства на "Укргаздобычу" (по обеспечению населения газом), лишило госкомпанию возможности продавать энергоресурс по рыночным ценам и при этом Кабмин не определил источники финансирования и порядок определения компенсации, что нанесло "Укргаздобыче" убытков в виде упущенной выгоды.