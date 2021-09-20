Фонд гарантирования выставил на аукцион комплекс для хранения нефтепродуктов "Мисто Банка" за 43 миллиона

4 октября 2021 года в системе "Prozorro.Продажи" состоится аукцион по продаже активов АО "Мисто Банк", который ликвидируется. Одним лотом на повторные торги выставлены права требования по кредитным договорам, которые заключены с юридическим лицом, дебиторская задолженность и недвижимость – складской комплекс по хранению нефтепродуктов возле города Днепра.

Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Недвижимость, входящая в состав лота, представляет собой складской логистический комплекс по приему, хранению и отгрузке светлых нефтепродуктов, расположенный в 15 км от города Днепр, в поселке Партизанское по ул. Заводская, 25В.

Складской комплекс имеет резервуарный парк общей вместимостью 6,4 тыс. кубометров и рассчитан на хранение всех марок бензинов и дизельного топлива. Расчетный проектный грузооборот - 80 тыс. тонн в год.

Преимуществами объекта являются удачное расположение и удобные подъездные пути. Он находится на расстоянии 0,2 км от трассы Днепр-Киев и, в 1,3 км от подъездного железнодорожного пути к станции Баловка Приднепровской железной дороги, а также имеет собственную железнодорожную ветку. Комплекс введен в эксплуатацию в ноябре 2011 года.

Общая задолженность по договорам, включенными в состав лота (включая дебиторскую задолженность), составляет 43,4 млн грн. В обеспечение исполнения обязательств передано, в частности, движимое имущество: производственное (технологическое) оборудование для хранения нефтепродуктов.

Активы принадлежат АО "Мисто Банк", находящемуся в процессе ликвидации. Торги пройдут 4 октября по голландской модели аукциона (лот GL19N020717). Участие в них могут принять как юридические, так и физические лица, кроме заемщиков и поручителей по кредитам.

Начальная цена лота - 88 млн грн.

Средства, полученные от продажи активов неплатежеспособных банков, Фонд направляет на расчеты с их кредиторами.

26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк".

Перед этим НБУ принял решение об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала. Проблемы с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

По данным Фонда гарантирования, выплаты гарантированного возмещения вкладчикам этого банка составят около 302 млн грн.

"Мисто Банк" основан в 1993 году. Его владельцем является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и бывшего главы Администрации президента при Викторе Януковиче.