Кабмин может обязать работников без вакцинации регулярно делать ПЦР-тесты за свой счет, – Марченко

Кабинет министров изучает возможность обязать работников, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, предоставлять для допуска на рабочее место справки о негативном результате ПЦР-теста, оплаченном за свой счет.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью Украинскому радио.

"Мы никого не заставляем, но люди должны нести ответственность. Если они не хотят вакцинироваться, тогда пусть сидят дома... Сейчас мы изучаем возможность введения обязательного ПЦР-тестирование для работников, которые не будут вакцинироваться. Это будет происходить за их собственный счет", – заявил Марченко.

"В Соединенных Штатах Байден заявил, что все государственные служащие должны быть вакцинированы. Если они этого не делают, тогда каждый день сдают ПЦР-тесты. Также рассматриваем возможность, чтобы такие служащие не могли работать оффлайн вообще. Тогда они не смогут приходить на рабочее место", – добавил глава Минфина.

Марченко подчеркнул, что вакцинация населения поможет избежать необходимости вводить общегосударственный локдаун в случае дальнейшего роста заболеваемости.

Он напомнил, что в этом году на закупку вакцины запланировано потратить из бюджета 12 млрд грн.

"В следующем году мы также предусматриваем расходы на вакцинацию, там будет примерно 3 миллиарда гривен. Кроме того, Всемирный банк предоставил кредитную помощь – $30 млн, а будет еще дополнительно $90 млн. Есть инициатива Covax в этом вопросе и помощь других стран, поэтому вакцины достаточно", – подчеркнул министр.

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Как сообщалось, на минувшей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что сейчас вводить индивидуальную обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех категорий граждан не планируется, но может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных учреждений.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.