Цены на газ на украинской бирже обновили исторический рекорд: 30 000 грн за тысячу кубометров

Цены на природный газ на ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) на минувшей неделе установили новый исторический максимум, превысив 30 000 грн за тысячу кубометров (с НДС) на условиях предоплаты.

Об этом говорится в обзоре рынка природного газа УЭБ за 13-17 сентября.

"Стартовые цены ресурсов имели тенденцию к повышению до четверга. Наибольшее повышение стартовой цены было зафиксировано на ресурс ноября в ГТС, по состоянию на 16 сентября средняя стартовая цена на продажу составляла 30 480 грн, что на 23,39% больше, чем 13 сентября", – отмечается в сообщении.

По данным биржи, в целом на прошлой неделе были реализовано 11,92 млн кубометров ресурса октября та 85 тыс. куб. м. ресурса сентября.

При этом "Нафтогаз Трейдинг" впервые за последние месяцы приобретал газ на бирже, купив 4,55 млн кубометров на торгах 16 и 17 сентября.

"Котировальные цены динамично изменялись в течение недели, достигнув в пятницу значения 24 922 грн для ресурса октября в ГТС по предоплате и 24 955 грн – наложенным платежом", – отмечается в сообщении.

На краткосрочном рынке природного газа УЭБ в течение недели также было зафиксировано увеличение цены. На самом пике, в четверг, она составляла на Within-Day в ГТС 25 751 грн, снизившись до 25 500 за тыс. кубометров в пятницу.

Как сообщалось, на минувшей неделе спотовая цена газа в Европе вплотную подошла к отметке исторического максимума – цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в среду днем достигала 79 евро за МВт-ч, или $964 за тысячу кубометров. К концу недели цены отступили до уровня около $800 за тыс. куб. м.

Однако в понедельник, 20 сентября, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures вновь превысила $900 за тысячу кубометров на фоне отказа российского "Газпрома" от приобретения дополнительных мощностей для поставок газа через Украину на октябрь.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы на фоне отказа российского "Газпрома" увеличивать поставки газа в надежде на дальнейший рост цен и ускорение запуска "Северного потока-2".

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