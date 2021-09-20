Цены на газ для населения в Германии выросли до рекорда с 2015 года

Согласно данным немецких онлайн-порталов сравнения цен, стоимость газа для бытовых потребителей в Германии выросла до рекордных показателей.

Об этом сообщает радиовещатель Deutschlandfunk, передает Deutsche Welle.

Так, типичное домохозяйство с потреблением в 20 тыс. киловатт-часов сейчас придется платить за газ в среднем 1 516 евро, свидетельствуют данные портала Check24. Другой сервис сравнения цен Verivox приводит цифру в 1 299 евро. Столь высокими цены не были с июля 2015 года.

Причиной этому является стремительный рост закупочных цен. Ожидается, что цены на отопление газом и в дальнейшем будут расти. Среди причин - планы в течение ближайших лет вдвое увеличить налог на CO2, выделяемый при сжигании ископаемых источников энергии.

Ранее сообщалось, что спотовые цены на газ пошли в рост после оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь. Сначала, согласно данным биржи, цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures днем достигала 73,93 евро за МВт-ч, или $895 за тысячу кубометров. Однако позже достигла 75,3 евро за МВт-ч, или $912 за тысячу кубометров

Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы за ограниченного поступления газа по трубопроводам и в сжиженном виде. Переход от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть больше месяца, а уровень запасов едва превышает 70%.

На фоне резкого роста цен на энергоносители несколько десятков депутатов Европарламента заподозрили российского газового монополиста "Газпром" в манипуляциях рынком. Как указывается в подписанном несколькими десятками депутатов совместном письме, отказ "Газпрома" поставлять сырье по имеющимся трубопроводам, а также ограничения добычи позволяют предположить, что рекордный рост цен на природный газ в Европе в последние несколько недель может быть прямым результатом умышленного манипулирования рынком.

Депутаты Европарламента отмечают связь роста цен с завершением работ по строительству спорного газопровода "Северный поток-2", по которому российский газ должен пойти в Европу через Германию. Разрешение на эксплуатацию газопровода пока не получено.