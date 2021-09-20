ХТЗ Ярославского не смог избавиться от долга перед Минфином на 1,1 миллиарда через суд

ЧАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) проиграло иск к Министерству финансов с требованием признать безнадежной и списать задолженность ХТЗ перед государством по кредитным договорам от 1998 года, которые были заключены под госгарантии.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 15 сентября, оставив без изменений решения судов нижестоящих инстанций об отказе в удовлетворении иска, передает Finbalance.

Согласно материалам дела, в 1998 году Кабмин предоставил госгарантию для привлечения "Укрэксимбанком" кредитов у консорциума банков KPW на финансирование проекта по организации производства сельскохозяйственных тракторов ХТЗ-17021 с двигателями немецкой фирмы "Дойц АГ" на "Харьковском тракторном заводе имени С. Орджоникидзе".

За счет соответствующего займа "Укрэксимбанк" предоставил кредит для ХТЗ. По состоянию на 1 апреля 2020 года просроченный долг ХТЗ по нему составлял 16,05 млн евро. Кроме того, на сумму просроченной задолженности была начислена пеня в размере 566,1 млн грн.

В апреле 2016 года Высший админсуд принял решение о взыскании с ХТЗ в пользу государства 401 млн грн.

По данным Министерства финансов, на 1 июля 2021 года просроченная задолженность АО "Харьковский тракторный завод" перед государством по кредиту, привлеченному под госгарантии в 1998 году, составляла $19,1 млн. Кроме того, была начислена пеня на 569,2 млн грн и 48,9 млн грн.

При этом ранее, в мае 2021 года, Верховный Суд подтвердил решения судов нижестоящих инстанций, которыми в 2020 году было удовлетворено ходатайство ЧАО "Харьковский тракторный завод" и утвержден план санации этого предприятия сроком на 24 месяца с отсрочкой исполнения обязательств.

Как сообщалось, в апреле 2016 год Александр Ярославский объявил о покупке контрольного пакета акций"Харьковского тракторного завода им. Орджоникидзе".