Рост оборота розничной торговли замедлился в августе до 9,6%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в августе 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 9,6%, тогда как в июле рост составил 10,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем 2021 года розничный товарооборот увеличился на 1,6%.

В январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года оборот розничной торговли возрос на 12,9%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за восемь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Черновицкой (на 30,2%), Тернопольской (на 28,4%), Закарпатской (на 22%), Львовской (на 20,2%), Полтавской (на 19,2%), Винницкой (на 19,1%), Хмельницкой (на 18,4%), Ивано-Франковской (на 16,4%), Ривненской (на 16%), Житомирской (на 15,5%) и Киевской (на 13,9%) областях.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, по данным Госстата, товарооборот розничной торговли Украины в июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 10,1%, тогда как в июне рост составил 13%.