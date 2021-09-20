Зеленский ввел в действие решение СНБО расходах на оборону и безопасность в 2022 году

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 17 сентября "О предложениях к проекту закона "О государственном бюджете на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

Соответствующий указ №477/2021 от 20 сентября обнародован на сайте главы государства и вступает в силу с дня его опубликования.

Указанным решением СНБО Кабинету министров поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 год финансирование национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 5,95% валового внутреннего продукта и в объеме не менее 319,44 млрд грн.

Среди прочего, Кабмину поручено предпринять меры в части первоочередного финансирования ряда приоритетных направлений в секторе безопасности и обороны в 2022 году, а также проработать вопрос о повышении размеров денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских.

Как сообщалось, еще до заседания СНБО, 15 сентября, Кабмин утвердил проект закона "О государственном бюджете на 2022 год" и внес его на рассмотрение Верховной Рады. Доходы госбюджета по сравнению с 2021 годом предложено увеличить на 161,7 млрд грн – до 1277,7 млрд грн, расходы – на 103,1 млрд грн, до 1 465,7 млрд грн.

Согласно презентации Минфина, в проекте бюджета на 2022 год финансирование сектора безопасности и обороны Украины уже было заложено на уровне 5,95% от ВВП и составляет 319,4 млрд грн. В том числе 21 млрд грн планируется получить в виде официальной поддержкиот Франции, Великобритании и США.