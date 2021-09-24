Британский суд отказался рассматривать иск Фонда гарантирования к Жеваго на $580 млн (обновлено)

Высокий суд Англии и Уэльса решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения дела Фонда гарантирования вкладов физических лиц против экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго.

Соответствующее решение суд вынес 23 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

"Судья пришел к выводу, что… английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", – сказано в сообщении.

В Фонде отмечают, что при этом судья признал, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда и банка указывают на наличие достаточных оснований выдать приказ о всемирном аресте активов акционера банка.

"Учитывая текст решения, очевидно, что у суда не было сомнений в причастности акционера банка и остальных ответчиков к нанесению банку ущерба. Мы при любых условиях продолжим свою борьбу за возвращение выведенных средств и активов как в украинских судах, так и в судах иностранных юрисдикций. Ведь речь идет о миллиардах гривен, которые украинцы и государство потеряли в этом банке через применены схемы", – сказал заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

В свою очередь адвокаты Жеваго обращают внимание, что ввиду отсутствия юрисдикции суд никаких решений по делу на принимал.

"Подчеркиваем, суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. Никаких других решений выше указанный суд не принимал", – отмечается в комментарии юристов Жеваго.

Кроме того, адвокаты бизнесмена отмечает, что Высокий суд Англии и Уэльса обязал Фонд гарантирования вкладов компенсировать все финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом.

Как сообщалось, в феврале 2021 года Фонд гарантирования вкладов подал иск на сумму $582,5 млн о взыскании причиненного банка вреда с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка. Слушания по делу проходили по решению суда в закрытом режиме в июле 2021 года.

В июле Госбюро расследовний (ГБР) объявило, что Интерпол объявил в международный розыск экс-нардепа и владельца компании Ferrexpo Константина Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит". В сентябре 2019 года ему было сообщено о подозрении по делу о растрате $113 млн средств этого финансового учреждения. В свою очередь в пресс-службе бизнесмена эту информацию отрицают.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. 17 декабря того же года Национальный банк решил ликвидировать банк.

Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго.

По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10 место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.

Ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что 80% кредитного портфеля банка "Финансы и кредит" - это были займы структурам, связанным с его бывшим собственником Константином Жеваго.