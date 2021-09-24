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50 крупных поставщиков тепла до сих пор не подписали договоры на поставку газа, – "Нафтогаз"

50 крупных поставщиков тепла до сих пор не подписали договоры на поставку газа, –

50 крупных предприятий ТКЭ, которые предоставляют услуги по централизованному отоплению в крупнейших городах, до сих пор не имеют контрактов на поставку газа.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

"Учитывая это, "Нафтогаз" в очередной раз просит производителей тепла ускорить подготовку всех необходимых документов и подачу заявок в нашу компанию или же активизировать поиск альтернативных поставщиков газа", - сказано в сообщении. 

В компании подчеркнули, что украинцы, которые централизованно получают тепло, также могут повлиять на ситуацию - им достаточно обратиться к своему производителю тепла и спросить, имеет ли он соответствующий договор.

В то же время "Нафтогаз" сообщил, что 738 производителей тепла уже подали заявки на заключение трехлетнего контракта на поставку газа - это 70% предприятий ТКЭ и ОСМД, которые получали топливо от "Нафтогаза" в предыдущем отопительном сезоне.

Ранее сообщалось, что Украина технически готова к отопительному сезону на 80%.

Автор: 

Джерело:  Facebook
газ (7924) Нафтогаз (3310) опалювальний сезон (1150)


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