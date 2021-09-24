БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
936 0

Суд отпустил задержанного на взятке главу районного суда под залог в 3,5 миллиона

Суд отпустил задержанного на взятке главу районного суда под залог в 3,5 миллиона

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в четверг избрал меру пресечения председателю суда одного из райсудов Винницкой области, подозреваемому в получении взятки, в виде залога на сумму 3,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 3,5 млн грн. Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 17 сентября НАБУ и САП сообщили указанному судье о подозрении в получении неправомерной выгоды.

По версии следствия, в августе 2021 года судья попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за 1 га земельного участка, стоимость которого с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. грн ($4620), для принятия решения о признании права собственности на эту долю (пай) физическим лицом. В ходе проведенных обысков детективы изъяли часть неправомерной выгоды и денежные средства в сумме более $50 тыс.

Детективы НАБУ совместно с управлением стратегических расследований в Винницкой области Нацполиции в ходе следственных действий задокументировали два факта передачи средств - $3 тыс. и $1620.

Автор: 

НАБУ (1529) хабар (506) суд (3322) суддя (91) Антикорупційний суд ВАКС (737)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 