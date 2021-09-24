Суд отпустил задержанного на взятке главу районного суда под залог в 3,5 миллиона

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в четверг избрал меру пресечения председателю суда одного из райсудов Винницкой области, подозреваемому в получении взятки, в виде залога на сумму 3,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к судье меру пресечения в виде залога в размере 3,5 млн грн. Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, 17 сентября НАБУ и САП сообщили указанному судье о подозрении в получении неправомерной выгоды.

По версии следствия, в августе 2021 года судья попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в размере 40 тыс. грн за 1 га земельного участка, стоимость которого с учетом площади земли 3,09 га составляет 120 тыс. грн ($4620), для принятия решения о признании права собственности на эту долю (пай) физическим лицом. В ходе проведенных обысков детективы изъяли часть неправомерной выгоды и денежные средства в сумме более $50 тыс.

Детективы НАБУ совместно с управлением стратегических расследований в Винницкой области Нацполиции в ходе следственных действий задокументировали два факта передачи средств - $3 тыс. и $1620.