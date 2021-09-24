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Крупнейшее газовое хранилище "Газпрома" в Европе заполнено накануне зимы всего на 5%

Крупнейшее газовое хранилище

Крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.

Об этом сообщил исполнительный директор немецкой ассоциации операторов ПХГ Initiative Erdgasspeicher (INES) Себастьян Блешке, передает Deutsche Welle.

Газохранилище Rehden принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

"Однако до начала отопительного сезона оно оказалось по сути пустым. А скорость его наполнения, по данным AFP, составляет сейчас лишь 0,06 процента в сутки", – отмечается в сообщении.

Как отмечается, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа В Германии заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). При этом в компании Uniper этот показатель составляет 88%.

По всей Европе газохранилища заполнены примерно на 71%, сообщило 20 сентября французское информационное агентство AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе. Это – существенно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%.

Читайте также: Глава "Газпрома" спрогнозировал дальнейший рост цен на газ в Европе

Как сообщалось, спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях.

С начала недели спотовые цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

При этом рост цен на энергоносители в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона.

Автор: 

Джерело:  Deutsche Welle
газ (7924) газопровід (1179) газосховище (618) Газпром (2554) Німеччина (1881) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+12
А ведь предупреждали,что кремлю верить нельзя,т.к. газ-это оружие рашки, которым оно поработит Европу.Чем раньше Европа это поймет-тем для нее будет лучше.
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24.09.2021 11:13
+3
да и похер на них, они как обычно обеспокоены, нормально
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24.09.2021 18:48
+3
СП-2 уже начал свою "работу".
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24.09.2021 21:57
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А ведь предупреждали,что кремлю верить нельзя,т.к. газ-это оружие рашки, которым оно поработит Европу.Чем раньше Европа это поймет-тем для нее будет лучше.
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24.09.2021 11:13 Відповісти
Холодомор буде Європі якщо не буде альтернативних поставок газу.
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24.09.2021 18:05 Відповісти
да и похер на них, они как обычно обеспокоены, нормально
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24.09.2021 18:48 Відповісти
я вот не могу понять параноидальные истерические попытки нагнетать "страсти" вокруг "пустых" газовых хранилищ гаспрома? с европейскими странами "газпром" имеет КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ ПРИРОДНОГО ГАЗА и каким способом он их будет выполнять, ЭТО ЕГО(!) ПРОБЛЕМЫ! в договорах детально прописана ответственность и материальное наказание в случае их не выполнения.
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24.09.2021 18:53 Відповісти
Так он его и поставляет в полном обьёме. С рынка ушли огромные обьёмы газа из США и Норвегии. А перекрыть их - нечем.
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26.09.2021 19:27 Відповісти
СП-2 уже начал свою "работу".
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24.09.2021 21:57 Відповісти
Не бреши.
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26.09.2021 00:00 Відповісти
Спасибо фрау Меркель и мосье Макарону!
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24.09.2021 23:24 Відповісти
При этом в целом хранилища газа В Германии заполнены в среднем на 64% Источник: https://biz.censor.net/n3290162

Ну тогда из за чего сыр бор то?
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25.09.2021 11:04 Відповісти
Сир і бор в тому, що ціни на газ побили всі рекорди. Для недалеких урок, що газ це не паливо, а зброя
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26.09.2021 16:13 Відповісти
А газпром что, единственный поставщик? С каких пор? Это раз, и второе, цены определяет рынок. У нас же не плановая экономика вроде
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26.09.2021 19:27 Відповісти
Це тільки підтверджує те, що говорили розумні люди вже давно: змова комсомолки Меркель із другом-кгбістом Вальдемаром. Під димову завісу санкцій, з яких можна тільки посміятися
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26.09.2021 16:11 Відповісти
Прелести торговли со свиньями...
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26.09.2021 19:04 Відповісти
это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива

Мммм... То есть Газпром выполняет свои договорные обязательства. Продаёт газ покупателям из ЕС. По итогу года единственный из поставщиков продаёт его на 8 млрд кубометров больше чем за прошлый год (при том что остальные поставщики - значительно снизили поставки). Но покупатели покупают его СТОЛЬКО, что хранилище оказывается пустым. Искусственный дефицит очевиден - но кто же его создал???
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26.09.2021 19:24 Відповісти

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