Крупнейшее газовое хранилище "Газпрома" в Европе заполнено накануне зимы всего на 5%

Крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.

Об этом сообщил исполнительный директор немецкой ассоциации операторов ПХГ Initiative Erdgasspeicher (INES) Себастьян Блешке, передает Deutsche Welle.

Газохранилище Rehden принадлежит российскому "Газпрому" и соединено с приемным терминалом первого "Северного потока" в немецком Любмине газопроводом NEL, который тоже подконтролен российской компании. Поэтому это ПХГ практически непосредственно обеспечивается газом из России.

"Однако до начала отопительного сезона оно оказалось по сути пустым. А скорость его наполнения, по данным AFP, составляет сейчас лишь 0,06 процента в сутки", – отмечается в сообщении.

Как отмечается, это усиливает подозрение, что "Газпром" для выполнения договорных обязательств перед европейскими клиентами на протяжении всего лета целенаправленно распродавал свои запасы в ЕС, чтобы к осени создать искусственный дефицит топлива, спровоцировать рост цен и в такой обстановке иметь возможность оказывать давление на Берлин и Брюссель с целью получить как можно быстрее безоговорочный разрешение начать эксплуатацию сразу двух ниток "Северного потока-2" вопреки требованиям Третьего энергопакета ЕС.

При этом в целом хранилища газа В Германии заполнены в среднем на 64% (при суммарной мощности в 24 миллиарда кубометров). При этом в компании Uniper этот показатель составляет 88%.

По всей Европе газохранилища заполнены примерно на 71%, сообщило 20 сентября французское информационное агентство AFP со ссылкой на ассоциацию европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселе. Это – существенно меньше, чем в прошлые годы, когда уровень заполнения обычно достигал или превышал 90%.

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Как сообщалось, спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях.

С начала недели спотовые цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

При этом рост цен на энергоносители в Европе до рекордных отметок, вызванный недостаточными поставками природного газа, приводит к снижению рентабельности ряда крупных промышленных предприятий, что может подорвать восстановление экономики региона.