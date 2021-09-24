Рада приняла закон об олигархах с ошибками, его могут вынести на новое голосование (обновлено)

Верховная Рада при голосовании за президентский законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)" поддержала три взаимоисключающие поправки, из-за чего для принятия документа необходимо провести дополнительное голосование.

Об этом сообщил глава фракции "Голос", первый заместитель руководителя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

Депутат также обнародовал соответствующее решение профильного парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности обороны и разведки.

"Вследствие одновременного принятия поправок №№296, 398, 406 было принято решение об изложении статьи №5 в трех разных редакциях", – говорится в решении Комитета.

В связи с этим Комитет направил обращение спикеру Верховной Рады с просьбой провести отдельное голосование для исправления этой несогласованности.

Наличие коллизии в принятом законе также подтвердил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), передает Интерфакс-Украина.

"Действительно речь идет об ошибке, которую допустил комитет. Это наша общая ошибка, но мы это исправим... или через статью 131 регламента, или путем внесения изменений в этот закон... Мы сейчас проводим консультации. Если мы не воспользуемся процедурой 131-й статьи, ляжет на стол (на подпись президенту, – ред.) тот, который есть (текст законопроекта, – ред.), а потом мы внесем изменения... Закон через полгода вступает в силу, поэтому никаких проблем с этим нет", – сказал нардеп.

Согласно ст. 131 регламента, в случае выявления в поданном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несогласованностей между его положениями спикер может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению.

Гетманцев полагает, что спикер Дмитрий Разумков как автор одной из принятых поправок может быть не согласен с намерением ее отклонить.

"Принципиальной позицией комитета, партии власти, президента является то, что этим органом (формирующим реестр олигархов, – ред.) должен быть Совет национальной безопасности и обороны Украины. Таково наше политическое решение, мы его предложили и поддержим. Если Дмитрий Александрович (Разумков, – ред.) найдет голоса под свою поправку, мы будем поддерживать его поправку... Так или иначе, это обстоятельство не является препятствием для того, чтобы закон вступил в силу", – считает Гетманцев.

Кроме того, в ответ на то, что Разумков поблагодарил Раду за поддержание его поправки №398 к законопроекту о деолигархизации, Гетманцев сказал: "Думаю, у спикера всегда было классное чувство юмора. Думаю, что это некий изысканный троллинг".

Как сообщалось, Верховная Рада накануне приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского.

Полномочия по определению лица олигархом этим законом передаются СНБО. Критики документа указывают, что это позволит президенту единолично принимать решение, кого вносить в реестр олигархов, а кого – нет.