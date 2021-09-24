В горсовете Харькова опровергли информацию о подписании договора о строительстве заводов Stadler (обновлено)

В Харьковском горсовете опровергли сообщение о запланированном на 6 октября подписании соглашения со швейцарской компанией Stadler о строительстве двух заводов в Харькове.

Об этом сообщили в Департаменте по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета.

В Департаменте обратили внимание, что из сообщения официального сайта "Электротяжмаша" уже удалена соответствующая информация, поскольку она "не соответствует действительности".

Ранее пресс-служба предприятия со ссылкой на и.о. мэра Харькова Игоря Терехова сообщила, что 6 октября будет подписан договор со швейцарской компанией Stadler, согласно которому в Харькове планируется строительство двух заводов на 4 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Stadler предоставила Харькову современный трехсекционный трамвай для проведения эксплуатационных испытаний.

Напомним, в августе Мининфраструктуры, "Укрзализныця", Stadler CIS AG и Швейцарское агентство страхования экспортных рисков SERV подписали меморандум, который предполагает предоставление 500 млн евро кредита на закупку 80 региональных поездов Stadler для "Укрзализныци", а также 10 поездов дальнего следования.

Первый пятивагонный региональный электропоезд Stadler Flirt ЭПМ уже доставлен для испытаний в Украину с завода в Беларуси, однако компания обещает создать в Украине отдельное предприятие по сборке своих поездов.