Окружение бывшего главы полиции Киева завладело островом и причалами на Днепре (обновлено)
Многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, а также целый Оболонский остров в столице бесплатно присвоил бизнесмен с орбиты бывшего руководителя Нацполиции Киева Андрея Крищенко.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).
Как выяснили журналисты, в июне 2018 года киевский юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя якобы найденного имущества.
В ответ он получил письмо за подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов.
На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Впоследствии три из них он уже переоформил на себя на праве собственности и перепродал своей же фирме ООО "Украинское бюро речных портов".
В частности, в собственности компании Бойко, согласно официальным реестром недвижимости, уже оказались следующие объекты:
- причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка "Наталка" (площадью 4013 квадратных метра).
- причал Рыбальского острова, где расположена база спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (площадью 3411 квадратных метров).
- имущественные права на объект, находящийся по координатам Оболонского острова, его указанная площадь – 142 980 квадратных метров. Это – вся площадь этого острова посреди Днепра в столице в соответствии с Государственной кадастровой картой.
Остальные 8 объектов, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, остаются у Константина Бойко на правах хранения. Это причалы возле базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачив и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая и у яхт-клуба "Оболонь" в Киеве. А также две столичные дамбы: на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.
В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.
При этом журналисты нашли ряд связей этого бизнесмена с самым Крищенко.
Так, Бойко основал юридическую компанию "Кронос" вместе с выходцем из Горловки, бывшим милиционером Юрием Шальневым. Еще работая в полиции, Крищенко (тоже выходец из Горловки) декларировал, что в течение многих лет ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, оформленном на Юрия Шальнева. По информации источников "Схем", это доверенное лицо и водитель Крищенко.
К водителю Крищенко ведут и другие компании, где Бойко является совладельцем. Партнеры Бойко в компаниях "Хард Берн", "Атлантис 1978", а также в "Украинском бюро речных портов" и "Украинском бюро судоходства" имеют отношение к Шальнева через семейные связи, Горловку и личные знакомства.
Связь Крищенко можно отследить и через один объект из списка, который решением полиции перешел к Бойко. Речь идет о причале полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море в Вышгородском районе. Еще в должности главы полиции Киева Андрей Крищенко указывал в декларации, что возглавляет Киевскую городскую организацию физкультурно-спортивного общества "Динамо Украина", которое распоряжается этой территорией.
При этом авторы расследования подчеркивают, что все одиннадцать гидротехнических сооружений расположены на землях водного фонда, которые, согласно законодательству, могут быть переданы частным лицам или компаниям только на правах аренды или временного пользования.
"Сами причалы и дамбы по разным причинам никогда не принадлежали ни к частной, ни к государственной или коммунальной собственности, хотя государственные и местные органы власти имели возможность взять их на баланс. Ситуацией воспользовался киевлянин Константин Бойко, который совершил ряд юридических шагов, задействовав Нацполицию и регистраторов. Такие действия, по словам юристов, содержат признаки уголовного преступления", – говорится в расследовании.
В свою очередь в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА) утверждают, что остров, о котором идет речь в сюжете, находится в коммунальной собственности.
"Городская власть заявляет, что все острова м. Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону", – заявили в КГГА.
В то же время власти города не отрицают переход в частные руки других объектов.
"В отношении гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системности приобретает работа так называемых "черных регистраторов". Поэтому городские власти обращается в правоохранительные органы активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", – отмечают в КГГА.
Напомним, накануне Киевсовет назначил Андрея Крищенко заместителем главы КГГА Виталия Кличко.
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Банальный сливной бачок олигархов.
А от, что ни сооружения, ни остров никогда не продавались - это уже неважно. Главное -воздух испортить.
Метод гнилой селедки в действии.
Виталий Кличко еще своего брата Вову не убивал? Что, и не ел?
Ну, ждите. Скоро на всех экранах страны.
Совершенно секретно.
Я учился на журфаке МГУ, у нас была военная кафедра. В обстановке секретности нас учили боевой спецпропаганде - искусству сеять раздор в рядах противника с помощью дезинформации и манипуляции сознанием.
Страшное, доложу вам, дело. Без шуток.
Боевая, или «черная», пропаганда допускает любое искажение реальных фактов ради решения пропагандистских задач. Это эффективное оружие, используемое с единственной целью вышибания мозгов противнику.
Метод «гнилой селедки». Метод «перевернутой пирамиды». Метод «большой лжи». Принцип «40 на 60». Метод «абсолютной очевидности».
Все эти методы и техники вы тоже знаете. Просто не осознаете этого. Как вам и полагается.
Нас учили использовать техники боевой спецпропаганды против солдат армии противника. Сегодня они используются против мирного населения нашей собственной страны. Уже два года, читая российские газеты или просматривая телевизионные шоу, я с интересом отмечаю, что люди, координирующие в России вброс и интерпретацию новостей, явно учились по тому же учебнику, у того же бодрого полковника или его коллег.
Вот например метод «гнилой селедки». Работает так. Подбирается ложное обвинение. Важно, чтобы оно было максимально грязным и скандальным. Хорошо работает, например, мелкое воровство, или, скажем, растление детей, или убийство, желательно из жадности.
Цель «гнилой селедки» вовсе не в том, чтобы обвинение доказать. А в том, чтобы вызвать широкое, публичное обсуждение его... НЕсправедливости и НЕоправданности.
Человеческая психика устроена так, что, как только обвинение становится предметом публичного обсуждения, неизбежно возникают его «сторонники» и «противники», «знатоки» и «эксперты», оголтелые «обвинители» и ярые «защитники» обвиняемого.
Но вне зависимости от своих взглядов все участники дискуссии снова и снова произносят имя обвиняемого в связке с грязным и скандальным обвинением, втирая таким образом все больше «гнилой селедки» в его «одежду», пока наконец этот «запах» не начинает следовать за ним везде. А вопрос «убил-украл-совратил или все-таки нет» становится главным при упоминании его имени.
Или, например, метод «40 на 60», придуманный еще Геббельсом. Он заключается в создании СМИ, которые 60 процентов своей информации дают в интересах противника. Зато, заработав таким образом его доверие, оставшиеся 40 процентов используют для чрезвычайно эффективной, благодаря этому доверию, дезинформации. Во время Второй мировой войны существовала радиостанция, которую слушал антифашистский мир. Считалось, что она британская. И только после войны выяснилось, что на самом деле это была радиостанция Геббельса, работавшая по разработанному им принципу «40 на 60».
Очень эффективен метод «большой лжи», который немного похож на «гнилую селедку», но на самом деле работает иначе. Его суть заключается в том, чтобы с максимальной степенью уверенности предложить аудитории настолько глобальную и ужасную ложь, что практически невозможно поверить, что можно врать о таком.
Трюк здесь в том, что правильно скомпонованная и хорошо придуманная «большая ложь» вызывает у слушателя или зрителя глубокую эмоциональную травму, которая затем надолго определяет его взгляды вопреки любым доводам логики и рассудка.
Особенно хорошо работают в этом смысле ложные описания жестоких издевательств над детьми или женщинами.
Допустим, сообщение о распятом ребенке за счет глубокой эмоциональной травмы, которую оно вызывает, надолго определит взгляды получившего эту информацию человека, сколько бы его потом ни пытались переубедить, используя обычные логические доводы.
Но особенно почитал наш бодрый полковник метод «абсолютной очевидности», дающий хоть и не быстрый, но зато надежный результат.
Вместо того чтобы что-то доказывать, вы подаете то, в чем хотите убедить аудиторию, как нечто очевидное, само собой разумеющееся и потому безусловно поддерживаемое преобладающим большинством населения.
Несмотря на свою внешнюю простоту, этот метод невероятно эффективен, поскольку человеческая психика автоматически реагирует на мнение большинства, стремясь присоединиться к нему.
Важно только помнить, что большинство обязательно должно быть преобладающем, а его поддержка абсолютной и безусловной - в ином случае эффекта присоединения не возникает.
Однако если эти условия соблюдаются, то число сторонников «позиции большинства» начинает постепенно, но верно расти, а с течением времени увеличивается уже в геометрической прогрессии - в основном за счет представителей низких социальных слоев, которые наиболее подвержены «эффекту присоединения». Одним из классических способов поддержки метода «абсолютной очевидности» является, например, публикация результатов разного рода социологических опросов, демонстрирующих абсолютное общественное единство по тому или иному вопросу. Методики «черной» пропаганды, естественно, не требуют, чтобы эти отчеты имели хоть какое-то отношение к реальности.
Я могу продолжать. Учили нас вообще-то целый год, и список методов довольно велик. Важно, однако, не это. А вот что. Методы «черной» пропаганды воздействуют на аудиторию на уровне глубоких психологических механизмов таким образом, что последствия этого воздействия невозможно снять обычными логическими доводами. «Большая ложь» достигает этого эффекта с помощью эмоциональной травмы. Метод очевидности - через «эффект присоединения». «Гнилая селедка» - за счет внедрения в сознание аудитории прямой ассоциации между объектом атаки и грязным, скандальным обвинением.
Проще говоря, боевая спецпропаганда превращает человека в зомби, который не только активно поддерживает внедренные в его сознание установки, но и агрессивно противостоит тем, кто придерживается иных взглядов или пытается его переубедить, пользуясь логическими доводами. Иначе, собственно, и быть не может. Все методы боевой спецпропаганды объединяет единая цель. Она заключается в том, чтобы ослабить армию противника за счет внесения в ее ряды внутренней розни, взаимной ненависти и недоверия друг другу.
И сегодня эти методы применяются против нас самих. И результат, к которому они приводят, ровно тот, для достижения которого они и были созданы. Только взаимная ненависть и внутренняя рознь возникают не в армии противника, а в наших домах и семьях.
Просто выйдите на улицу и посмотрите, как изменилась страна за последние три года. Мне кажется, против собственного населения боевая спецпропаганда работает даже эффективнее, чем против солдат противника.
Наверное, потому, что в отличие от солдат противника мирное население не может себя защитить.
https://www.facebook.com/vladimir.yakovlev.359 Владимир Яковлев
Имущественные права на объект, находящийся по координатам Оболонского острова, его указанная площадь - 142 980 квадратных метров. Это - вся площадь этого острова посреди Днепра в столице в соответствии с Государственной кадастровой картой. Источник: https://biz.censor.net/n3290173
Як же ж тепер поліціянтам служити без одноосібного та беззаперечного володаря першості у кваліфікаційній категорії "самий вгодований пупс МВС"? Треба дозволити сракатому товстуну Крищенкові у відставці носити формений кашкет з ремінякою з армованої сталевими дротами шкіри з слонячої дупи замість тренчика, аби харя пуздра Крищенки не репнула.
Користуючись нагодою, необхідно побажати череваню Крищенкові у відставці здолання нових сяючих вершин - перевершити за розмірами товстелезні дупи Жирного Ублюдка з кіносаги про Остіна Пауерса та Шермана Клампа з "Пришелепкуватого професора".