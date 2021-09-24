Окружение бывшего главы полиции Киева завладело островом и причалами на Днепре (обновлено)

Многочисленные гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, а также целый Оболонский остров в столице бесплатно присвоил бизнесмен с орбиты бывшего руководителя Нацполиции Киева Андрея Крищенко.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Как выяснили журналисты, в июне 2018 года киевский юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя якобы найденного имущества.

В ответ он получил письмо за подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов.

На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Впоследствии три из них он уже переоформил на себя на праве собственности и перепродал своей же фирме ООО "Украинское бюро речных портов".

В частности, в собственности компании Бойко, согласно официальным реестром недвижимости, уже оказались следующие объекты:

причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка "Наталка" (площадью 4013 квадратных метра).

причал Рыбальского острова, где расположена база спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (площадью 3411 квадратных метров).

имущественные права на объект, находящийся по координатам Оболонского острова, его указанная площадь – 142 980 квадратных метров. Это – вся площадь этого острова посреди Днепра в столице в соответствии с Государственной кадастровой картой.

Остальные 8 объектов, согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, остаются у Константина Бойко на правах хранения. Это причалы возле базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачив и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая и у яхт-клуба "Оболонь" в Киеве. А также две столичные дамбы: на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

В период, когда бизнесмен Константин Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко.

При этом журналисты нашли ряд связей этого бизнесмена с самым Крищенко.

Так, Бойко основал юридическую компанию "Кронос" вместе с выходцем из Горловки, бывшим милиционером Юрием Шальневым. Еще работая в полиции, Крищенко (тоже выходец из Горловки) декларировал, что в течение многих лет ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, оформленном на Юрия Шальнева. По информации источников "Схем", это доверенное лицо и водитель Крищенко.

К водителю Крищенко ведут и другие компании, где Бойко является совладельцем. Партнеры Бойко в компаниях "Хард Берн", "Атлантис 1978", а также в "Украинском бюро речных портов" и "Украинском бюро судоходства" имеют отношение к Шальнева через семейные связи, Горловку и личные знакомства.

Связь Крищенко можно отследить и через один объект из списка, который решением полиции перешел к Бойко. Речь идет о причале полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море в Вышгородском районе. Еще в должности главы полиции Киева Андрей Крищенко указывал в декларации, что возглавляет Киевскую городскую организацию физкультурно-спортивного общества "Динамо Украина", которое распоряжается этой территорией.

При этом авторы расследования подчеркивают, что все одиннадцать гидротехнических сооружений расположены на землях водного фонда, которые, согласно законодательству, могут быть переданы частным лицам или компаниям только на правах аренды или временного пользования.

"Сами причалы и дамбы по разным причинам никогда не принадлежали ни к частной, ни к государственной или коммунальной собственности, хотя государственные и местные органы власти имели возможность взять их на баланс. Ситуацией воспользовался киевлянин Константин Бойко, который совершил ряд юридических шагов, задействовав Нацполицию и регистраторов. Такие действия, по словам юристов, содержат признаки уголовного преступления", – говорится в расследовании.

В свою очередь в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА) утверждают, что остров, о котором идет речь в сюжете, находится в коммунальной собственности.

"Городская власть заявляет, что все острова м. Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону", – заявили в КГГА.

В то же время власти города не отрицают переход в частные руки других объектов.

"В отношении гидросооружений, которые, по информации СМИ, были переданы в частную собственность, обращаем внимание, что системности приобретает работа так называемых "черных регистраторов". Поэтому городские власти обращается в правоохранительные органы активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", – отмечают в КГГА.

Напомним, накануне Киевсовет назначил Андрея Крищенко заместителем главы КГГА Виталия Кличко.