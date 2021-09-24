Суд в США разрешил Коломойскому продать недвижимость в Техасе для выплаты долгов на $425 тысяч

США разрешили компании украинского бизнесмена Игоря Коломойского продать здание в Техасе, которое раньше было заморожено вследствие дела об отмывании средств, для выплаты налогового и других долгов.

Федеральный окружной судья США Марсия Кук удовлетворила ходатайство Минюста страны и разрешила компании Коломойского продать здание в Далласе, передает Радио Свобода.

В этом здании когда-то размещалась компания Electronic Data Systems, основанная экс-кандидатом в президенты США Россом Перо.

Согласно судебным документам, североамериканская компания по недвижимости Centurion American согласилась выкупить здание за $23,3 млн. Ожидается, что продажа завершится 27 сентября.

С этим зданием по состоянию на 16 сентября были связаны более $425 тыс. долга налога на недвижимость, пени и выплат в пользу местной громады.

После выплаты долгов и налогов остаток прибыли от продажи будет помещен на депозитный счет, которым до конца судебного разбирательства будет распоряжаться американское правительство.

"Суд считает, что промежуточная продажа имущества необходима и уместна для сохранения стоимости имущества до завершения производства по делу о наложении ареста", – говорится в решении Кук.

Немедленная продажа уменьшит риски от колебаний рынка, а также расходы на содержание имущества в надлежащем состоянии. Недвижимость в Техасе на данный момент не занята, и, соответственно, не может приносить прибыль для покрытия расходов на содержания, уплаты налогов и членских взносов.

В прошлом году Министерство юстиции обвинило Игоря Коломойского, среди прочего, в том, что он приобрел здание в Далласе, а также еще два объекта в штатах Кентукки и Огайо за средства, выведенные из "Приватбанка" в Украине. Утверждается, что все три объекта подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства США об отмывании денег.

Коломойский в свою очередь отвергает обвинения и подал заявление на рассмотрение дела в третейском суде, заявляя, что США не имели оснований экспроприировать его активы.

Напомним, государственный "Приватбанк" в мае 2019 года подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) к экс-совладельцу банка Игорю Коломойскому. Сумма сомнительных трансакций, заявленных в иске, составляет около $750 млн.

Банк утверждает, что бывшие владельцы выведенные из "Приватбанка" деньги инвестировали в недвижимость в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (Иллинойс) и Далласе (Техас), а также в ферросплавные компании. Согласно иску, ответчики приобрели коммерческой недвижимости в Кливленде на миллионы долларов и стали там крупнейшими владельцами недвижимости.

Также сообщалось, что по данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем. Согласно расследованию, активы были куплены за деньги, выведенные с "Приватбанка". Для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн. К 2016 году четыре сталелитейных компании в США, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.