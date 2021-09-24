Двух налоговиков будут судить за взятку в $37 тысяч, – Офис генпрокурора

Под руководством Офиса генпрокурора в суд направили обвинительный акт относительно начальника оперативного управления и заместителя начальника отдела организации раскрытия экономических преступлений Управления оперативно-розыскной деятельности ГУ Государственной фискальной службы в Тернопольской области по факту получения взятки в особо крупному размере.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследование установило, что чиновники ГФС получили от физлица-предпринимателя $37 тыс. взятки за непривлечение к уголовной ответственности по более строгой части статьи Уголовного кодекса, касающейся уклонения от уплаты налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве совершало Государственное бюро расследований.