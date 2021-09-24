Украина несколько месяцев будет еженедельно получать по 500 тысяч доз вакцины Pfizer, – Шмыгаль

Ближайшие месяцы в Украину еженедельно будут поставлять по 500 тысяч доз вакцины Pfizer.

Об этом во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Радее сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.

"Для обеспечения непрерывного процесса вакцинации Украина регулярно получает новые партии безопасных вакцин. В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона вакцины Pfizer, кроме того, имеем отлаженную инфраструктуру для её распространения и обеспечения холодовой цепочки", – сказал Шмыгаль.

Напомним, с начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 624 028 человек, за прошедшие сутки – 153 628. Полностью иммунизированы 5 355 959 украинцев.

Ранее Минздрав разрешил комбинировать вакцины Pfizer и Moderna. В случае, когда первая прививка от COVID-19 была проведена вакциной Moderna, вторую можно делать препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот.