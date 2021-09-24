Нацкомиссия планирует продлить запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует продлить действие запрета на импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, то есть Российской Федерации и Беларуси, еще на месяц – до 1 ноября текущего года.

Проект соответствующего решения регулятора вынесен на его заседание в среду, 29 сентября, передает Интерфакс-Украина.

В обосновании к проекту отмечается, что в период действия с мая 2021 года запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси писем от Министерства энергетики и НЭК "Укрэнерго" относительно необходимости возобновления импорта из этих стран не поступало.

Как сообщалось, в мае Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года.

По данным "Укрэнерго", в январе-апреле 2021 года импорт электроэнергии составил 946,9 млн кВт-ч, что в 1,8 раза (на 757,7 млн кВт-ч) меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В т.ч. из Беларуси поставлено 511,6 млн кВт-ч, Словакии – 238,6 млн кВт-ч, России – 101 млн кВт-ч, Венгрии – 61,1 млн кВт-ч, Румынии – 34,5 млн кВт-ч.