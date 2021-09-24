Власти Кривого Рога потратят 160 миллионов на создание центра развития креативной экономики

Управление капитального строительства исполкома Криворожского городского совета 9 сентября по результатам тендера заказало ООО "Ал Инвестстрой" обустройства центра развития креативной экономики за 162,32 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года комплекс зданий по ул. Металлургов, 2 в Кривом Роге должны реконструировать под центр развития креативной экономики, где будут образовательные, научно-исследовательские, административные помещения и заведение общественного питания.

В частности, подрядчик выполнит общестроительные и отделочные работы, обустроит инженерные сети, системы безопасности, противопожарные системы, системы связи, аудиовизуальный комплекс и тому подобное.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 164,16 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было местное ООО "Сапсан-КР" директора Богдана Лиманского, причем никто не снижал цен торгах.

Криворожская фирма "Ал Инвестстрой" (магазин "Пол Двери") принадлежит Лесе Жмурко и Андрею Кодинцу, который в 2010 году выдвигался в Долгинцевский райсовет Кривого Рога от Партии регионов. Кодинец владеет ООО "Строй-Энерго", а Леся Жмурко является женой следователя Криворожского отдела полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области Андрея Жмурко.