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Власти Кривого Рога потратят 160 миллионов на создание центра развития креативной экономики

Власти Кривого Рога потратят 160 миллионов на создание центра развития креативной экономики

Управление капитального строительства исполкома Криворожского городского совета 9 сентября по результатам тендера заказало ООО "Ал Инвестстрой" обустройства центра развития креативной экономики за 162,32 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года комплекс зданий по ул. Металлургов, 2 в Кривом Роге должны реконструировать под центр развития креативной экономики, где будут образовательные, научно-исследовательские, административные помещения и заведение общественного питания.

В частности, подрядчик выполнит общестроительные и отделочные работы, обустроит инженерные сети, системы безопасности, противопожарные системы, системы связи, аудиовизуальный комплекс и тому подобное.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 164,16 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов было местное ООО "Сапсан-КР" директора Богдана Лиманского, причем никто не снижал цен торгах.

Криворожская фирма "Ал Инвестстрой" (магазин "Пол Двери") принадлежит Лесе Жмурко и Андрею Кодинцу, который в 2010 году выдвигался в Долгинцевский райсовет Кривого Рога от Партии регионов. Кодинец владеет ООО "Строй-Энерго", а Леся Жмурко является женой следователя Криворожского отдела полиции ГУ ЧП в Днепропетровской области Андрея Жмурко.

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Джерело:  Наші гроші
Кривий Ріг (266) реконструкція (252) тендер (2157) Prozorro (1743)


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