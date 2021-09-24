Госбюро расследований заказало новый автомобиль Mazda с проблесковыми маячками за 1 миллион

Государственное бюро расследований (ГБР) 14 сентября по результатам тендера заказало ООО "ВиДи Юникомерс" легковой автомобиль за 1,05 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, фирма поставит автомобиль специализированного назначения на базе Mazda 6 Skyactive 2.5 L 6AT Premium Turbo 2021 года выпуска серого цвета.

Автомобиль должен иметь кожаный салон, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, камеру заднего вида с динамическими линиями, передние и задние датчики парковки, ADD-цветной проекционный дисплей на лобовое стекло, подушки безопасности, мультимедийную систему, 11 динамиков. Также предусмотрено специальное оборудование: охранно-громкоговорящее устройство мощностью 150 Вт, маячки синего цвета, расположенные в решетке радиотара. А из дополнительной комплектации – зимние шины, тонировка окон.

Автомобили Mazda 6 в комплектации Premium дилеры продают за 1,06 млн грн.

На торгах единственным конкурентом "ВиДи Юникомерс" Виталия Джуринского было ООО "Бриорсон моторc" Вадима Котляренко, чье предложение было выше на 100 грн и равно ожидаемой стоимости. Фирмы не торговались во время аукциона.

Как сообщалось, ранее Служба безопасности Украины объявила тендер на закупку новых спецавтомобилей на базе Toyota RAV4 2,5 Hybrid с проблесковыми маячками на общую ожидаемую сумму 66,82 млн грн.