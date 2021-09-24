Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за неделю выросли на 26 копеек за литр

За прошедшую неделю, 17-24 сентября, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 26 копеек – до 17,77 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС OKKО стоимость автогаза выросла в среднем на 50 копеек – до 18,49 грн/л, на WOG – на 49 копеек – до 18,48 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 копеек – до 18,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 21 копейку – до 17,17-17,18 грн/л. На станциях сети UPG ресурс прибавил 40 копеек – до 17,75 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 10 и 17 копеек – до 17,70 до грн/л и 17,66 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 копеек – до 17,35 грн/л.

Такие сети как "Авантаж 7", "Автотранс", "Параллель", Chipo, BVS, SunOil, "Укргаздобыча" и другие подняли цены на 5-30 копеек.