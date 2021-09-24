В "Борисполе" разоблачили схему перемещения через границу техники Apple под видом мусора

Пограничники разоблачили схему перемещения через государственную границу Украины партии ценных девайсов с нарушением таможенного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны в кейсы с питанием, мусорные пакеты и в конструктивных особенностях салона самолета. Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти аксессуары за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

Однако правоохранители разоблачили незаконную сделку, поэтому реализовать замысел не удалось.

По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт "Борисполь" из Дубая, обнаружили 85 девайсов марки Apple. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Предварительно, в схему всего было привлечено около 10 человек, граждан Украины. По предварительной информации, сумма оценки товара достигает $100 тыс.