Минэкономики не увидело негативного влияния роста инфляции на уровне 10% на экономику

Министерство экономического развития считает, что рост инфляции до уровня около 10% не несет негативного влияния на экономику.

Об этом говорится в Обзоре инфляции, опубликованном на сайте Минэкономки.

"Даже с учетом неожиданного высокого уровня роста мировых цен на энергоносители, стоит предположить, что при отсутствии новых вызовов для экономики уровень инфляции с большой вероятностью будет близким к 10%, что фактически не несет в себе признаков деструктивного со стороны инфляции воздействия на положительные достижения экономического развития", – сказано в документе.

При этом в Минэкономики в очередной раз раскритиковали действия Национального банка, заключающиеся в повышении учетной ставки для сдерживания роста цен.

"Попытки сдерживать инфляцию, уровень которой сформирован преимущественно динамикой мировых цен, путем использования традиционно узкого инструментария, который применяется в режиме таргетирования инфляции, а именно, учетной ставки, пока малоэффективны… Впрочем, ограничения денежного предложения и неуклонный рост стоимости средств может привести к проявлению монетарного голода, который будет иметь разрушительный эффект для динамики экономического восстановления, которая сейчас проходит в Украине", – отмечают в министерстве.

В Минэкономики также прогнозируют, что текущий тренд роста мировых цен на энергоносители "делает невозможным существенное затухание инфляционной динамики до конца текущего года и в начале следующего".

"Следовательно, ожидается, что уровень инфляционной активности в этом году будет выше прошлогодней, в результате, как, преимущественно, действия фактора внешних цен, в т.ч. и на энергоносители, высокой затратной составляющей (через динамику цен производителей), так и фактора реализации отложенного спроса", – говорится в отчете.

Как сообщалось, 9 сентября правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку с 8% до 8,5% годовых с целью сдерживания инфляции, которая превысила отметку 10% в годовом выражении. Нацбанк также подтвердил сроки сворачивания антикризисных мер, в том числе долгосрочного рефинансирования.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.

При этом НБУ сохраняет целевой диапазон инфляции на уровне 5% ± 1 процентный пункт, прогнозируя достижение этой цели во второй половине 2022 года.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко также критиковал политику Национального банка, направленную на сдерживание инфляции. В частности, Любченко предлагал развивать инвестиционное рефинансирование банковских кредитов, смягчать требования к оценке кредитных рисков и модернизировать монетарную политику через "временное смещение акцентов с целей стабилизации инфляции к целям поддержки экономического роста".