Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы за отказ выполнять требования властей России

Twitter, Facebook и WhatsApp оспорили в апелляционной инстанции многомилионные штрафы, назначенные им российским судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории РФ.

"Апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook поступили в Таганский суд Москвы", - сообщили в суде, передает Интерфакс.

В жалобах компании просят отменить назначенные им ранее крупные штрафы.

Мировой суд 26 августа оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 млн рублей соответственно за повторное нарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории страны. WhatsApp был впервые привлечен к административной ответственности за данное правонарушение в РФ и получил штраф в размере 4 млн рублей.

В июле суд в Москве оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей за аналогичное правонарушение. Это также стал первым штрафом Google за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.

В Роскомнадзоре сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний там назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с компаниями с 2015 года.

Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за различные нарушения российского законодательства. Чаще всего компании штрафуют за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Так, с начала года сумма общих штрафов, назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составила более 80 млн рублей, Twitter - около 60 млн рублей, Telegram - около 40 млн рублей.

Как ранее пояснили в суде, если компании добровольно не исполнят решения суда, то материалы в отношении них будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов.