Нижняя палата Конгресса США поддержала выделение Украине оборонной помощи на $300 миллионов

Палата представителей Конгресса США поддержала проект оборонного бюджета (NDAA) на 2022 год, включая увеличение помощи для Украины в сфере безопасности до $300 млн, что на $50 млн больше, чем в этом году.

Документ поддержали 316 конгрессменов, против проголосовали 311 членов Палаты представителей, передает Голос Америки.

Утвержденный документ определяет основные направления американской оборонной политики и устанавливает оборонные расходы США на уровне $777,9 млрд.

Законопроект еще должен одобрить Сенат и подписать президент США. Возможные разногласия между версиями законопроекта двух палат Конгресса будут регулироваться в рамках совместного комитета.

При этом сенатская версия законопроекта об оборонном бюджете также содержит увеличение безопасности помощи Украине до $300 млн.

"Мне приятно, что в оборонном законопроекте Сената предусмотрено продление действия и увеличение помощи для нашего союзника Украины", – заявил сенатор Роб Портман, который был одним из инициаторов увеличения помощи Украине.

Ранее на этой неделе в законопроект об оборонном бюджете в версии Палаты представителей США был включен ряд поправок, которые в частности, предполагают обязательность санкций против газопровода "Северный поток-2", а также ограничение операций с российскими гособлигациям.

Конгресвумен Марси Каптур, соавтор поправки о санкциях против "Северного потока-2", поздравила единогласное решение Палаты представителей включить это положение в законопроект.

Поправка предусматривает "обязательное введение санкций против иностранных учреждений и лиц, ответственных за планирование, строительство и деятельность "Северного потока-2". Устраняется исключение из санкций по соображениям национальных интересов, предусмотренное в существующем праве по проектам из трубопроводов".