Жена заместителя Венедиктовой смогла купить элитный автомобиль Mercedes по цене в 20 раз ниже рыночной, – НАПК

Жена заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко приобрела в 2017 году новый Mercedes по цене, которая оказалась в 20 раз ниже указанной в таможенной декларации.

Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) по результатам полной проверки декларации Алексея Симоненко за 2020 год, передает "Слово и дело".

Согласно заключению НАПК, Алексей Симоненко задекларировал автомобиль Mercedes-Benz S-cupe 400 2016 года выпуска стоимостью 80 тысяч гривен. Согласно декларации, этот автомобиль его супруга Елена Симоненко приобрела 10 августа 2017 года. При этом декларант не предоставил договора купли-продажи. По его словам, документы не сохранились, и стоимость этого автомобиля он записал со слов жены.

В то же время Полесская таможня Государственной таможенной службы предоставила НАПК документ, согласно которому этот автомобиль был ввезен на территорию Украины из-за границы по таможенной стоимости 1,66 млн грн.

"Кроме того, проведенным анализом данных сайта "Авториа" выявлено, что рыночная стоимость автомобиля на дату приобретения женой составляла 1,69 млн грн. То есть член семьи приобрел в 2017 году легковой автомобиль по цене ниже минимальной рыночной стоимости такого аналогичного автомобиля на дату приобретения права собственности", – отмечается в заключении НАПК.

Симоненко объяснил, что этот автомобиль был единственным транспортным средством в семье.

Однако в НАПК отметили, что такая покупка может свидетельствовать о наличии в действиях Симоненко признаков административного правонарушения, связанного с коррупцией по ч.1 ст. 172-5 КУоАП. Согласно заключению НАПК, жена Симоненко могла получить подарок, а это закон трактует как "получение неправомерной льготы в связи с осуществления им деятельности, связанной с выполнением функций государства".

Впрочем, по закону привлечь к ответственности за это административное правонарушение можно не позднее двух лет со дня его совершения. Так как с 2017 года прошло более двух лет, у НАПК нет оснований принимать меры реагирования, отмечается в заключении.

Напомним, Алексей Симоненко назначен на должность заместителя генпрокурора 27 марта 2020 года, после того, как Офис генпрокурора возглавила Ирина Венедиктова. До этого он 14 лет работал в органах прокуратуры и Службы безопасности Украины.