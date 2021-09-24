Суд взял под стражу участника схемы поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда, – Венедиктова

Офис Генерального прокурора совместно с Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины в ходе расследования преступной схемы содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" путем организации гражданами Украины поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий за счет государственных предприятий Украины на общую сумму около 1,5 млрд грн сообщили о подозрении одному из ее участников.

Об этом сообщила генеральный прокурора Ирина Венедиктова в Facebook.

"Эти преступления происходили в конце 2014-начале 2015 года по прямому вмешательству высших представителей власти Российской Федерации, которые были заинтересованы в экономическом развитии террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Цель - ослабление государственной и экономической безопасности нашего государства и получения более широких возможностей для вмешательства во внутренние дела Украины", - написала Венедиктова.

Лицу, которое обеспечивало поставки угля с временно оккупированных территорий и создавало условия для заключения государственным предприятием Украины прямых контрактов с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", сообщается о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

По данным следствия, этот человек, длительное время связанный с угольным бизнесом, был одним из ключевых связных звеньев схемы - он непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался "кураторам" этого процесса с украинской и российской стороны.

Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

"Совершенно очевидно, что вопросы поставок угля с оккупированных территорий контролировались на очень высоком уровне и не могли жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы", - добавила Венедиктова.