Дело подозреваемого в уклонении от уплаты налогов нардепа Мялика передано в суд, – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины, который подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что в течение 2012-2019 годов подозреваемый продавал недвижимость в жилых домах в деревнях Петропавловская Борщаговка и Софиевская Борщаговка, расположенных рядом с Киевом. При этом он не был зарегистрирован физическим лицом-предпринимателем или юридическим лицом. Доходы от реализации квартир и другой недвижимости фигурант скрывал под видом реализации собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности. Это дозоляло снизить ставку налога с сделок с 18% до 5%.

По заключению экспертов, действия подозреваемого привели к непоступлению в госбюджет налогов на общую сумму более 118 млн грн.

Согласно требованиям ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемому и его защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен полный доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

Фигурант подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 15тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В сообщении ГБР не указывается имя и фракционная принадлежность, но характер подозрения указывает на народного депутата группы "За будущее" Виктора Мялика, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, ранее Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн

В марте Мялик был уведомлен о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более чем 97 млн грн.

По данным следствия, подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка многоквартирных жилых домов. После возведения домов он зарегистрировал на себя право собственности на 1,22 тыс. объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость, и ему было передано более 360 млн грн дохода от этих сделок. Однако доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал как доходы физлица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.