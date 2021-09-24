Alstom планирует подписать договор о поставке локомотивов для "Укрзализныци" в октябре

Французский концерн Alstom рассчитывает подписать коммерческие соглашения о поставке 130 электролокомотивов "Укрзализныце" в ближайший месяц.

Об этом сообщил управляющий директор Alstom в Центральной и Восточной Европе Антонио Морено в блиц-интервью агентству Интерфакс-Украина во время выставки TRAKO в Польше.

"Технические переговоры завершены, цена ясна, финансирование со стороны Франции также согласовано. Теперь мы находимся на этапе подписания договора. В ближайшие недели или месяц мы сможем подписать, мы готовы", – сказал Морено.

При этом Морено отметил, что переговоры по этому контракту ведутся уже третий год.

Кроме того, он сообщил, что к настоящему времени Alstom уже подписал более 50 соглашений о неразглашении с потенциальными поставщиками для участия в проектах компании по всему миру, не только по контракту на поставку локомотивов.

"Сегодня у нас идет работа еще с несколькими украинскими поставщиками, чтобы они участвовали в проектах вместе с нами, поставляли нам материалы. Однако для того, чтобы отправится вместе с такой компанией как Alstom в другие страны для поставки компонентов и материалов, поставщик должен иметь имеет соответствующие стандарты качества и сертификаты", – отметил он.

Ранее сообщалось, что поставка локомотивов Alstom для АО "Укрзализниця" возможна только в случае соблюдения французской стороной ранее достигнутых договоренностей о локализации их производства в Украине на уровне 35%.

Напомним, 13 мая 2021 года Украина и Франция подписали межправительственное соглашение об официальной поддержке обновления парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализниця". В рамках соглашения предусматривается поставка 130 грузовых электровозов концерна Alstom.

При этом, в ходе предварительных переговоров с представителями Alstom была достигнута договоренность, в соответствии с которой не менее 35% комплектующих для этих электровозов должны производиться на украинских предприятиях железнодорожного машиностроения.

Позднее Alstom заявил, что первые 10 электровозов будут полностью производиться во Франции и только начиная с 11-го электровоза в производственной цепочке будут задействованы украинские предприятия.

Кроме того, представители концерна выразили намерение достичь уровня локализации в 35% не за счет самого производства локомотивов, а за счет их последующего ремонтного обслуживания.

Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Работает более чем в 70 странах, численность персонала составляет около 70 тыс.