"Приватбанк" предупредил о технических работах в приложении "Приват24" для бизнеса на выходных

В ночное время на выходных, 25 и 26 сентября, некоторые операции в приложении "Приват24 для бизнеса" могут быть недоступны из-за проведения технических работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

"На выходных ночью "Приватбанк" проводит технические работы по модернизации онлайн банка "Приват24 для бизнеса". Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть на короткое время недоступными. Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес платежи ночью", – сказано в сообщении.