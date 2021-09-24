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"Приватбанк" предупредил о технических работах в приложении "Приват24" для бизнеса на выходных

В ночное время на выходных, 25 и 26 сентября, некоторые операции в приложении "Приват24 для бизнеса" могут быть недоступны из-за проведения технических работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка".

"На выходных ночью "Приватбанк" проводит технические работы по модернизации онлайн банка "Приват24 для бизнеса". Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть на короткое время недоступными. Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес платежи ночью", – сказано в сообщении.

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платіжні системи (380) Приватбанк (1781) платежі (323)


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