"Приватбанк" предупредил о технических работах в приложении "Приват24" для бизнеса на выходных
В ночное время на выходных, 25 и 26 сентября, некоторые операции в приложении "Приват24 для бизнеса" могут быть недоступны из-за проведения технических работ.
Об этом сообщили в пресс-службе "Приватбанка".
"На выходных ночью "Приватбанк" проводит технические работы по модернизации онлайн банка "Приват24 для бизнеса". Именно в ночное время 25 и 26 сентября некоторые операции в "Приват24 для бизнеса" могут быть на короткое время недоступными. Просим учитывать время технических работ, если вы планируете бизнес платежи ночью", – сказано в сообщении.
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