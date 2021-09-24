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Всемирный банк ставит условием поддержки модернизации Оператора ГТС работу с водородом

Всемирный банк ставит условием поддержки модернизации Оператора ГТС работу с водородом

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины анализирует целесообразность предложенных Всемирным банком условий финансирования модернизации компании, среди которых возможность работы с водородом.

Об этом сообщила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова, передает Интерфакс-Украина.

"Нас интересует, как это отразится на цене (модернизации)", – сказала Белькова, указав, что пока речь идет о нескольких компрессорных станциях.

Белькова уточнила, что речь идет о том, насколько дороже будет оборудование и в целом модернизация при условии работы с водородом и насколько эти капиталовложения могут окупиться, учитывая, что в ближайшие годы природный газ все равно останется ключевым продуктов для ОГТСУ.

По словам Бельковой, если, условно, речь идет о 5-10% подорожании, то это может быть приемлемо с учетом перспективы, а если 50% – то это требует более детального анализа.

Ранее сообщалось, что операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились о совместной работе над созданием водородной магистрали через Центральную Европу. 

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Світовий банк (575) Оператор ГТС (453) водень (166)


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"І ЗНОВ ЗА РИБУ ГРОШІ!". Можна модернізувати, можливо вдосконалити нашу ГТС. А де взяти той потенціал енергоресурсу для отримання водню, щоб ним наповнити нашу потужну ГТС. Адже у нас проблеми із забезпеченням енергією і теплом на поточну зиму. То де знайти додаткову енергію на отримання водню для ГТС, що має транспортуватися у ЕС. Тим паче, що свою потреби ми ледь-ледь перекриваєм за рахунок використання закупленого за кордоном для наших ТЕС вугілля. А отримання "зеленого водню" з вугілля це недопустимо. А тут лише мова йде про здатність транспортної системи перекачувати водень. А звідки водень? Хто його буде виробляти, на яких потужностях можна його отримувати? Усе лише розмови!
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24.09.2021 22:15 Відповісти

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