Всемирный банк ставит условием поддержки модернизации Оператора ГТС работу с водородом

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины анализирует целесообразность предложенных Всемирным банком условий финансирования модернизации компании, среди которых возможность работы с водородом.

Об этом сообщила директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Ольга Белькова, передает Интерфакс-Украина.

"Нас интересует, как это отразится на цене (модернизации)", – сказала Белькова, указав, что пока речь идет о нескольких компрессорных станциях.

Белькова уточнила, что речь идет о том, насколько дороже будет оборудование и в целом модернизация при условии работы с водородом и насколько эти капиталовложения могут окупиться, учитывая, что в ближайшие годы природный газ все равно останется ключевым продуктов для ОГТСУ.

По словам Бельковой, если, условно, речь идет о 5-10% подорожании, то это может быть приемлемо с учетом перспективы, а если 50% – то это требует более детального анализа.

Ранее сообщалось, что операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились о совместной работе над созданием водородной магистрали через Центральную Европу.