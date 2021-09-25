Сегодня вечером в Киеве возможны ограничения на вход на три станции метро

25 сентября в Киеве в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ривне) возможны ограничения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры, которая стартует в 17:00, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется для избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.