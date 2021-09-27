Литва передаст Вооруженным силам Украины жилеты и пояса на 677 тысяч евро, – СМИ

Литва планирует передать для Вооруженных сил Украины бронежилеты и баллистические пояса на сумму более 677 тыс. евро.

Об этом сообщает издание Klaipeda Diena, передает Интерфакс-Украина.

По информации издания, Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.

Отмечается, что украинской армии передадут 490 бронежилетов на сумму 617,801 тыс. евро и столько же баллистических поясов за 59,290 тыс. евро.

"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать ее войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Литва ранее передала украинской армии оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.