Литва передаст Вооруженным силам Украины жилеты и пояса на 677 тысяч евро, – СМИ
Литва планирует передать для Вооруженных сил Украины бронежилеты и баллистические пояса на сумму более 677 тыс. евро.
Об этом сообщает издание Klaipeda Diena, передает Интерфакс-Украина.
По информации издания, Минобороны уже подготовило соответствующий проект постановления правительства.
Отмечается, что украинской армии передадут 490 бронежилетов на сумму 617,801 тыс. евро и столько же баллистических поясов за 59,290 тыс. евро.
"Предложение поступило в ответ на просьбу союзников правительства Украины поддержать ее войска в борьбе с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны. Литва ранее передала украинской армии оружие и боеприпасы", - сказано в сообщении.
Джерело: Интерфакс-Украина
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