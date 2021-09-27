США запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли для информации об изменениях климата

Тяжелая ракета-носитель Atlas-5 в понедельник стартует на орбиту с новым спутником дистанционного зондирования Земли Landsat 9 в интересах NASA и американской Геологической службы.

Об этом сообщает компания-оператор United Launch Alliance (ULA)? передает Интерфакс-Украина.

Запуск планируется осуществить в 14:11 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса SLC-3E на авиабазе Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

На орбиту будет выведен аппарат с самым совершенным оптическим и инфракрасным оборудованием, которое позволяет получать информацию о глобальных изменениях климата, контролировать ситуацию с природными ресурсами планеты, в том числе водными и сельскохозяйственными. Landsat 9 будет передавать в сутки свыше 700 изображений поверхности Земли.

Спутник, который будет выведен на орбиту высотой около 700 км, является составной частью программы Landsat по получению спутниковых снимков Земли. Первый из аппаратов дистанционного зондирования Земли серии Landsat был запущен в 1972 году, а последний (восьмой) выведен на орбиту в феврале 2013 года.