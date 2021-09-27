За коррупцию на госгранице с начала года осудили 14 чиновников, – СБУ

С начала года за организацию коррупционных схем на границе сообщено о подозрении 64 лицам, 14 злоумышленников осуждены.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности.

Также нейтрализованы две организованных группировки. В их состав входили чиновники Гостаможслужбы. Злоумышленники требовали деньги за "беспрепятственные" перевозки товаров через государственную границу.

В частности, в Луганской области сообщено о подозрении четырем руководителям Восточной таможни, организовавших коррупционный механизм получения денег от предпринимателей. За различные суммы взяток участники схемы не создавали искусственных препятствий импортерам при таможенном оформлении грузов.

В Ровенской области заблокирована коррупционная схема с растаможкой грузовых автомобилей. Из-за незаконного оформления транспортных средств, государственный бюджет недополучил более 15 млн грн в виде обязательных платежей.

В Киевской области ликвидирована схема "крышевания" контрабанды должностными лицами таможенного поста "Аэропорт "Борисполь". Чиновники систематически требовали деньги с предпринимателей за содействие в оформлении несопровождаемого багажа.

Во Львовской области разоблачены два должностных лица таможенного поста "Яворив". Злоумышленники наладили механизм вымогательства денег из представителей коммерческих структур за создание "зеленого" коридора для их продукции. По предварительным данным, противоправная деятельность чиновников нанесла госбюджету ущерб в размере 2,7 млн грн.

В Днепропетровской области разоблачена схема "ускоренного" оформления автомобилей с иностранной регистрацией. По материалам СБУ сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста Днепровской таможни, двум его подчиненным и таможенному брокеру.

Кроме того, сообщено о подозрении одному из руководителей таможенного поста "Лиски" и еще одному должностному Киевской таможни. Злоумышленники требовали деньги за беспрепятственное растаможивание товаров широкого потребления.

По выявленным фактам продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности лиц, причастных к их организации.