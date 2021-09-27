Суд арестовал 12 российских самолетов и 4 судна за рейсы в оккупированный Крым, – прокуратура

Суд наложил арест на 12 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа", а также 4 судна, которые заходили в закрытые порты и терминалы временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

Отмечается, что в рамках уголовного производства по ч.1,2,3 ст.332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332 и ст. 334 УКУ установлено, что российской авиакомпанией незаконно использовались 12 пассажирских самолетов марок Boeing та Embraer для неправомерной переправки людей через государственную границу Украины.

Также установлено, что не менее 37 российских авиакомпаний совершают регулярные авиаперевозки в АР Крым в нарушение законодательства.

"Такие действия рассматриваются прокуратурой автономии как нарушение норм международного права и как действия, подрывающие суверенитет Украины.

Вместе с тем, в прокуратуре напомнили, что с июля 2014 года Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства.

Отмечается, что благодаря сотрудничеству и совместным усилиям прокуратуры, государственных органов и общественных организаций за последние годы наблюдается существенное уменьшение количества иностранных судов, заходящих в закрытых портов Крыма. К тому же иностранные суда из ведущих морских держав вообще не заходят в закрытые гавани полуострова.

"Ннарушают законодательство преимущественно судна под флагом России, иногда – Сирии, Египта, Ливана, то есть стран, с которыми отсутствует международное сотрудничество в этом направлении", – уточнили в ведомстве.

Всего в рамках указанного наложены аресты на 236 самолетов и 55 морских судов, осуществляющих регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный полуостров.