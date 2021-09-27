Сумма вкладов физлиц в банках сократилась за месяц на 1,8 миллиарда, – Фонд гарантирования

По состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 622,86 млрд грн. Это на 1,84 млрд грн меньше, чем 1 августа.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало сентября 2021 года:

вклады в национальной валюте – 377,44 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 245,42 млрд грн.

В Фонде напомнили, что при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривню по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Вклады 98% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 237,7 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 года составила 58,24 млрд грн (9,3% от общей суммы вкладов).

По состоянию на 1 сентября 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывался 71 банк.